Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії
Водій наїхав на жінку та втік
скріншот з відео

Постраждала жінка, за попередніми даними, вижила

У столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис генерального прокурора Олександра Кравченка.

Аварія сталася пізно ввечері, близько 23:30 у суботу, 19 липня, в Голосіївському районі Києва. Як повідомив Кравченко, момент наїзду зафіксувала камера. Після скоєного водій намагався втекти, однак його згодом затримали.

Постраждала жінка, за попередніми даними, вижила. Особа, яка перебувала за кермом, Андрій Молочний. Він обіймає посаду головного спеціаліста у відділі органів прокуратури.

Генеральний прокурор наголосив, що бере справу під особистий контроль і має намір представляти інтереси потерпілої в суді.

«Ще раз наголошую: належність до органів прокуратури – не індульгенція, а відповідальність. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю: так і буде», – заявив Кравченко.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Саксаганського трапилася автопригода. Водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу. 

Теги: аварія ДТП Київ прокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розтрощене авто після аварії
Моторошна аварія на Миколаївщині забрала життя трьох людей
28 червня, 05:11
Офіс генпрокурора подав клопотання до суду про обрання фігурантам запобіжного заходу
Ексзаступника мера Харкова правоохоронці підозрюють у крадіжці грошей на фортифікації
28 червня, 17:59
Окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд
25 червня, 17:48
Продаж швидкопсувних товарів дозволено лише до 12 години
Через спеку на столичних ринках обмежено продаж низки продуктів: повний список
7 липня, 15:55
У КМДА заявили, що наразі майже 60 розпоряджень все ще лишаються непідписаними КМВА
Ткаченко запросив Кличка на відверту розмову
8 липня, 12:09
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на столицю
10 липня, 03:33
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі
Підтоплення столичного метро. Руслану Кандибору повідомлено про підозру
10 липня, 15:12
В рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
15 липня, 08:40
Подерті меблі, порожні пляшки, разові стаканчики та паперові серветки на підлозі. У такому стані лишається укриття після закінчення тривоги
Скандал в Оболонському ліцеї: директорка обурена безладом в укритті, який влаштовують кияни
17 липня, 16:34

Новини

У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії
У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії
У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі
У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі
Куди сходити у Києві 21-27 липня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 21-27 липня: дайджест культурних подій
У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
На Київщині потяг збив чоловіка
На Київщині потяг збив чоловіка
Конфлікт у столичному метро: поліція розшукала дівчину, яка прославляла РФ
Конфлікт у столичному метро: поліція розшукала дівчину, яка прославляла РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2025
20K
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
7528
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
7102
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5213
СБУ звернулася до Усика в день бою за звання абсолютного чемпіона світу

Новини

Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Сьогодні, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua