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На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем
Дитина сіла за кермо автомобіля у відсутності дорослих
фото з відкритих джерел

Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії, яка сталася у Луцькому районі увечері 4 серпня

Подія сталася у селі Немир Луцького району. Скориставшись відсутністю дорослих, 11-річний хлопчик самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Волинської області.

Під час маневрування неповнолітній здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

Окрім того, транспортний засіб зачепив 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, госпіталізації він не потребував.

Слідчі, які працювали на місці події, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Рівному поблизу міської ради сталась дорожньо-транспортна пригода. Водійка автомобіля BMW, перебуваючи на стоянці, замість педалі гальмування натиснула на газ та здійснила наїзд на трьох пішоходів, які в цей час перебували на тротуарі.

А у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій легковика Geely скоїв наїзд на двох дівчат віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку. З тілесними ушкодженнями медики негайно доправили дітей до лікарні.

«Главком» писав, що на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю хлопчика 2015 року народження, який керував самокатом. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

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Теги: ДТП смерть Волинська область поліція дитина

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