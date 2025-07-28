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На Буковині сталася смертельна ДТП за участі поліцейської

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Буковині сталася смертельна ДТП за участі поліцейської
Одна з пасажирок, яка перебувала в авто поліцейської, загинула на місці
фото з відкритих джерел

34-річна співробітниця поліції врізалася в огорожу

На вулиці Центральній у Новоселиці Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівниці поліції. Унаслідок аварії 35-річна загинула пасажирка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернівецької області.

34-річна співробітниця поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, не впоралася з керуванням та врізалася в огорожу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні. Також, ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала.

Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу. Досудове розслідування обставин смертельної ДТП проводитиме Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди із потерпілим у Києві. Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

До слова, біля дамби в Козині, що на Київщині, сталася ДТП: автомобіль Jaguar темного кольору з’їхав з дороги в кювет і перекинувся. За словами очевидців, люди, які перебували в машині, одразу після аварії поспішно покинули місце події в невідомому напрямку, попередньо знявши номерні знаки.

Як відомо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

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Теги: ДТП поліція Буковина

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