На Київщині частково зникло світло

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання

ДТЕК Київські Регіональні Електромережі – постачальник електрики у Київській області – сповістив про аварію в мережі, через що у п’ятьох районах області частково відсутнє електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на повідомлення компанії.

«У частині Бучанського, Броварського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі», – йдеться у повідомленні.

У частині Бучанського, Броварського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів зникло світло скриншот

Вказується, що «фахівці вже працюють над відновленням електропостачання».

Нагадаємо, 5 серпня, у Бучанській громаді тимчасово вимикатли електроенергію на окремих вулицях Бучі та Ворзеля.

Раніше повідомлялося, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Шаповал зазначила, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.