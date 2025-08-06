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На Київщині частково зникло світло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині частково зникло світло
У електромережі Київської області сталася аварія
фото: ДТЕК

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання

ДТЕК Київські Регіональні Електромережі – постачальник електрики у Київській області – сповістив про аварію в мережі, через що у п’ятьох районах області частково відсутнє електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на повідомлення компанії.

«У частині Бучанського, Броварського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів  зникло світло через локальну аварію в мережі», – йдеться у повідомленні. 

У частині Бучанського, Броварського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів зникло світло
У частині Бучанського, Броварського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів зникло світло
скриншот

Вказується, що «фахівці вже працюють над відновленням електропостачання».

Нагадаємо, 5 серпня, у Бучанській громаді тимчасово вимикатли електроенергію на окремих вулицях Бучі та Ворзеля. 

Раніше повідомлялося, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Шаповал зазначила, що енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

Теги: відключення світла Київщина

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