Львів прощається з нардепом Рущишиним, який загинув у ДТП (фото)

Парламентар загинув у аварії на Івано-Франківщині ввечері 24 липня

Сьогодні, 28 липня, у Львові відбувається прощання з народним депутатом від «Голосу» Ярославом Рущишиним. Він загинув у аварії на Івано-Франківщині ввечері 24 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Чин похорону розпочався о 10:30 у храмі Святої Софії-Премудрості Божої на території Українського католицького університету. Попрощатися із Ярославом Рущишиним прийшли рідні, друзі, однопартійці та містяни.

Поховають парламентаря на Личаківському цвинтарі фото: «Суспільне»/Ольга Дейнека

На площі Ринок пройшла загальноміська церемонія прощання. Вона продовжилася на Личаківському цвинтарі, де й поховають парламентаря.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і він помер під час транспортування до медичного закладу.

До слова, після трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина, Верховна Рада України може встановити новий історичний антирекорд за кількістю парламентарів. Кількість нардепів скоротиться до 397 при конституційному складі у 450 осіб. Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради як мажоритарник. Це означає, що, на відміну від депутатів, обраних за партійними списками, його не можна просто замінити наступним кандидатом зі списку фракції.