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    Уламки по всій дорозі. Авто патрульних і таксі не поділили дорогу в Києві (відео)

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    Автомобіль служби таксі отримав серйозні пошкодження - Уламки по всій дорозі. Авто патрульних і таксі не поділили дорогу в Києві (відео)
    Автомобіль служби таксі отримав серйозні пошкодження
    фото: скріншот із відео

    Причини ДТП за участі патрульних встановлюються

    У четвер, 16 грудня, вранці на перехресті вулиць Народного Ополчення та Смілянської в Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    В аварію потрапив автомобіль Renault патрульних поліцейських і авто Volkswagen служби таксі Uber.

    За попередніми даними, один із автомобілів намагався проїхати на заборонений сигнал світлофора.

    У ДТП обійшлося без серйозних травм.

    Причини ДТП встановлюються.

    Як повідомлялося, в ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.

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    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ Uber автомобіль
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    Уламки по всій дорозі. Авто патрульних і таксі не поділили дорогу в Києві (відео)