Уламки по всій дорозі. Авто патрульних і таксі не поділили дорогу в Києві (відео)
Причини ДТП за участі патрульних встановлюються
У четвер, 16 грудня, вранці на перехресті вулиць Народного Ополчення та Смілянської в Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
В аварію потрапив автомобіль Renault патрульних поліцейських і авто Volkswagen служби таксі Uber.
За попередніми даними, один із автомобілів намагався проїхати на заборонений сигнал світлофора.
У ДТП обійшлося без серйозних травм.
Причини ДТП встановлюються.
Як повідомлялося, в ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.