Уламки по всій дорозі. Авто патрульних і таксі не поділили дорогу в Києві (відео)

Причини ДТП за участі патрульних встановлюються

У четвер, 16 грудня, вранці на перехресті вулиць Народного Ополчення та Смілянської в Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

В аварію потрапив автомобіль Renault патрульних поліцейських і авто Volkswagen служби таксі Uber.

За попередніми даними, один із автомобілів намагався проїхати на заборонений сигнал світлофора.

У ДТП обійшлося без серйозних травм.

Причини ДТП встановлюються.

Як повідомлялося, в ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.