Рух транспорту вулицею Будівельників буде частково обмежено 14 та 15 травня

У комунальній корпорації наголошують, що ремонтні роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов

Причина обмеження – проведення робіт з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини перехрестя

14 та 15 травня, з 8:00 до 19:00, частково буде обмежено рух транспорту на перехресті вулиці Будівельників з бульваром Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що у цей період дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини перехрестя.

У комунальній корпорації наголошують, що роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху на вулиці Будівельників 14 та 15 травня (інфографіка: Київавтодор

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежего рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.