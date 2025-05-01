У Києві триває весняний двомісячник з благоустрою: перші підсумки

Ефективність роботи районів у межах двомісячника оцінюється за 12 критеріями

У столиці триває весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану міського середовища, який стартував 17 березня під гаслом «Діяти разом – змінювати Київ». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, за цей час проведено близько 350 толок, у яких взяли участь майже 14,5 тисячі людей.

Одним із ключових напрямів залишається ліквідація стихійних сміттєзвалищ. За місяць спільної роботи районних держадміністрацій та громади ліквідовано близько 400 таких сміттєзвалищ у різних частинах міста, включаючи зелені зони, узбіччя доріг, береги водойм та приватний сектор.

Ефективність роботи районів у межах двомісячника оцінюється за 12 критеріями, серед яких – усунення паркування на зелених зонах, ліквідація графіті та незаконної реклами, а також реагування на звернення мешканців щодо благоустрою.

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За місяць у Києві проведено близько 350 толок, у яких взяли участь майже 14,5 тисячі людей фото: Київська міська державна адміністрація

До заходів з благоустрою долучилися понад 330 підприємств, установ та організацій, забезпечуючи належну організацію толок, вивезення сміття та необхідний інвентар.

Нагадаємо, на території одного з паркувальних майданчиків у Києві демонтували незвичну тимчасову споруду – приміщення для розведення голубів, що складалося з трьох гаражів, встановлених один на один.

До слова, у парку Партизанської слави, що розташований у Дарницькому районі Києва, озеленювачі висадили 11 магнолій.