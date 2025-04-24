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У Києві 25 квітня оголошено днем жалоби

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві 25 квітня оголошено днем жалоби
Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

У Києві внаслідок атаки восьмеро загиблих та понад 70 поранених

Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. Як передає «Главком», про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

День жалоби оголошено в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вдалися до чергової комбінованої атаки по Україні і, зокрема, по Києву. Ворог традиційно, посеред ночі, застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше десятеро людей, дістали травми ще понад 70, зокрема й діти.

Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці, та попри серйозні руйнування, у місті немає паніки, люди розбирають завали та очищують житло від битого віконного скла. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома», яка побувала на місці ракетного удару у Святошинському районі Києва. 

Так, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: війна Київ

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