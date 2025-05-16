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Спалах гепатиту А у Києві. Кількість хворих зросла, пересувна лабораторія продовжить роботу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалах гепатиту А у Києві. Кількість хворих зросла, пересувна лабораторія продовжить роботу
Виїзне безкоштовне тестування на вірусний гепатит А для мешканців Солом’янського району столиці відбулося 14-15 травня
фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб/Facebook

Фахівці найбільше досліджують якість води у мікрорайоні Відрадний

Станом на 16 травня у Києві гепатит А діагностували у 65 людей, зокрема у 31 дитини. Усі випадки захворювання виявили у мікрорайоні Відрадний у Солом'янському районі столиці. Про це повідомила заступниця генерального директора Київського міського центру контролю та профілактики Міністерства охорони здоров'я Наталія Гунченко, інформує «Главком».

Джерела розповсюдження гепатиту А у Києві

За її словами, джерелами гепатиту А можуть бути вода, харчові продукти, передаватися може від контакту з хворими людьми. Фахівці найбільше досліджують якість води у мікрорайоні Відрадний, також працюють з операторами ринку, які постачають продукти харчування до шкіл і дитсадків.

Пересувна лабораторія продовжить роботу 

Наталія Гунченко повідомила, що 14-15 квітня у Солом'янському районі працювала пересувна вірусологічна лабораторія, у якій всі охочі могли пройти безоплатне обстеження. За її словами, у перший день було 10 підозр, у другий день виявлено ще три.

«Тобто 13 позитивних результатів. Ми відбирали на додаткове дослідження на ПЛР, щоб виявити безпосереднього вірус – один підтвердився», – зазначила посадовиця.

Гунченко додала, що 19 і 22 травня знову працюватимуть пересувні лабораторії, де охочі зможуть не лише перевіритися на гепатит А, а й отримати від лікарів більше інформації про шляхи інфікування та перебіг хвороби. 

Вакцинація від гепатиту

Окрім того, від гепатиту А можна вакцинуватися. Посадовиця нагадала, що вакцина від вірусного гепатиту А не входить в календар обов'язкових щеплень, це рекомендоване щеплення. «Але, враховуючи, що така неблагополучна ситуація, доведено до населення, що можна купувати вакцину за власні кошти і щеплювати як дорослих, так і дітей», – сказала Гунченко.

За її словами, з 10 травня від гепатиту А вакцинувалися 330 людей, більшість із них – діти. Коштує вакцина 1080 грн для дорослих і 820 грндля дітей. Після вакцинації рекомендується через пів року провести ревакцинацію.

Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку. Вірус гепатиту А передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність. Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що у Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість – діти. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей. Хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах столиці. Фахівці зазначають, що на момент початку спалаху гепатиту А в одному з районів Києва було повідомлено про 15 інфікованих.

Станом на 14 травня з діагнозом гепатит A у Києві госпіталізовано 34 людини, серед хворих –19 дітей. 

До слова, за даними Всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби

Теги: Київ гепатит продукти щеплення імунітет населення вірус хвороба

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