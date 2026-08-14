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Шприци, скальпелі та інфіковані матеріали: у Києві виявлено склад небезпечних відходів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шприци, скальпелі та інфіковані матеріали: у Києві виявлено склад небезпечних відходів (фото)
Під час обшуків на складі виявили використані шприци, голки, ампули, леза для скальпелів, лабораторні матеріали та інші небезпечні медичні вироби
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Фірма збирала медичні відходи у столичних лікарнях та замість утилізації накопичувала їх на складі

У столиці правоохоронці викрили факт неналежного та тривалого зберігання небезпечних медичних відходів у приміщеннях, для цього не пристосованих. За цим фактом уже розпочато розслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

Під час обшуків на складі виявили використані шприци, голки, ампули, леза для скальпелів, лабораторні матеріали та інші небезпечні медичні вироби.

Медичні відходи категорії В підлягають обов’язковому первинному знезараженню, після чого мають бути спалені
Медичні відходи категорії В підлягають обов’язковому первинному знезараженню, після чого мають бути спалені
фото: Київська міська прокуратура
На складі зберігалися використані шприци та ампули
На складі зберігалися використані шприци та ампули
фото: Київська міська прокуратура

Склад орендувала приватна компанія, яка збирала відходи у комунальних та приватних лікарнях Києва. Замість утилізації, їх тривалий час просто накопичували в полімерних пакетах без сортування, обліку та дотримання санітарних норм.

Небезпечні гострі відходи замість утилізації зберігали у контейнерах
Небезпечні гострі відходи замість утилізації зберігали у контейнерах
фото: Київська міська прокуратура
Окремі відходи зберігалися роками
Окремі відходи зберігалися роками
фото: Київська міська прокуратура

Таке недбале поводження з токсичними та інфікованими матеріалами створювало загрозу спалаху інфекційних хвороб, а також забруднення ґрунту, повітря й підземних вод міста.

Зазначимо, що медичні відходи категорії В (особливо небезпечні епідемічні відходи) підлягають обов’язковому первинному знезараженню за допомогою автоклаву або методом парової стерилізації на місці утворення, після чого упаковуються в червоні пакети чи тверді контейнери з маркуванням та передаються ліцензованим підприємствам для термічного знищення (спалювання). Згідно з чинним законодавством України (зокрема Наказом МОЗ № 1827), процес поводження з такими відходами вимагає суворого дотримання протиепідемічних норм. 

Нагадаємо, Київська обласна прокуратура стала на захист екологічних інтересів держави та громади Ірпеня. До суду подано позов через незаконне сміттєзвалище, яке фактично перетворилося на джерело небезпеки для здоров’я людей. Йдеться про звалище відходів площею понад 3,4 га, яке було створене в межах міста з порушенням вимог природоохоронного законодавства – у безпосередній близькості до річки Буча. 

Теги: екологія повітря розслідування прокуратура Київ

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