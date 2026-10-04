Росіяни пошкодили тепломагістраль в Києві: де не буде гарячої води

Без гарячої води тимчасово залишаться жителі Деснянського району

Унаслідок російського удару в Києві 4 жовтня пошкоджено тепломагістраль. Через це в Деснянському районі столиці тимчасово не буде гарячої води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання. Термін завершення робіт наразі не уточнюється.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня російські війська знову атакували Північний міст у Києві. За словами Кличка, зафіксовано влучання у дорожнє полотно переправи. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що удар стався в момент, коли мостом рухалися автомобілі.

Раніше стало відомо, що Росія може готувати новий етап атак на критичну інфраструктуру України. За даними The New York Times, план ворога передбачає можливі удари по системах водопостачання, зокрема насосних станціях та очисних спорудах.

Кінцевою метою кампанії може бути суттєве скорочення постачання електроенергії, тепла та води до найбільших українських міст, серед яких Київ, Харків та Одеса.

Ще у березні президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується до нових атак на українську інфраструктуру, зокрема на систему водопостачання. За його словами, метою російських ударів є створення проблем із забезпеченням українців водою, тому громади мають посилювати захист відповідних об'єктів критичної інфраструктури.