Комунальники показали, як рятують озеро Кирилівське від нафтового забруднення (відео)

Комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають щодня

Фахівці комунального підприємства «Плесо» продовжують комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського та струмка Сирець, спричиненого російською атакою 2 липня. Цього тижня основні зусилля були зосереджені саме на Сирецькому струмку – місці, через яке нафтопродукти потрапили до озера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Роботи на Сирецькому струмку є одним із ключових етапів ліквідації наслідків забруднення. Після опадів залишки нафтовмісної емульсії, що утримувалися у верхній водній рослинності та прибережному ґрунті, можуть повторно потрапляти до водойми. Саме тому фахівці КП «Плесо» зосередилися на мінімізації вторинного забруднення озера», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж тижня працівники підприємства скошували та збирали забруднену водну рослинність уздовж 1 160 метрів обох берегів Сирецького струмка. Роботи тривали від вулиці Богатирської до озера Кирилівського, а також вище за течією в напрямку джерела забруднення.

Після очищення берегової лінії на всій протяжності оброблених ділянок внесли сорбент «Еколан-М». Він зв’язує та нейтралізує залишки нафтопродуктів у ґрунті й воді.

Крім того, цього тижня сорбент повторно застосували на залишках раніше скошеної водної рослинності у північній частині озера Кирилівського – вздовж близько 1,5 км берегової лінії.

Паралельно триває постійний екологічний моніторинг. Фахівці «Плесо» відібрали нові проби води для контролю хіміко-біологічного стану водойми та оцінки динаміки її відновлення.

У Департаменті зазначають, що комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають щодня. «Плесо» продовжує очищення берегової зони та водойми, здійснює екологічний моніторинг і реалізує заходи, спрямовані на повне відновлення екосистеми озера Кирилівського та Сирецького струмка.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.

Унаслідок масованого нічного обстрілу столиці 2 липня в Оболонському районі зафіксовано екологічне ускладнення. На каскаді озер Опечень, зокрема на водоймах Кирилівське та Йорданське, стався масштабний витік нафтопродуктів.

22 липня екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське. Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами. У місці найбільшого витоку берег просочився нафтою на глибину 20 см – там забруднено 1323 кв. м прибережної смуги. Також екологи виявили додаткові дрібні осередки плями вздовж берега, які охоплюють ще понад 5100 кв. м. З усіх цих ділянок вже відібрали проби ґрунту.

За чотири тижні робіт фахівці КП «Плесо» очистили близько 640 кв. м прибережної рослинності, яка увібрала залишки нафтопродуктів, та зібрали 77 куб. м органічних відходів.