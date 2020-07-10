  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

    • Розсилка
    Всього&nbsp;в Україні зареєстровано&nbsp;52043 випадки коронавірусної хвороби Covid-19 - Глава МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    Всього в Україні зареєстровано 52043 випадки коронавірусної хвороби Covid-19

    На Закарпатті виявили 112 нових хворих на коронавірус

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у Закарпатській та Львівській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві – 118», - сказав Максим Степанов.

    До слова, раніше стало відомо, що на Закарпатті після святкових гулянь стався спалах коронавірусу

    За даними міністерства, всього в Україні зареєстровано 52043 випадки коронавірусної хвороби Covid-19: нових за минулу добу - 819, одужало - 24800 осіб (+1016 за добу), померло - 1345 осіб (+18 за добу), підозри на захворювання отримали - 99603 особи (+1093 за добу).

    Загалом випадки виявлено в наступних регіонах:

    • Вінницька область — 2 060 (+39);
    • Волинська область — 2 932 (+57);
    • Дніпропетровська область — 1 137 (+7);
    • Донецька область — 751 (+2);
    • Житомирська область — 1 512 (+12);
    • Закарпатська область — 3 734 (+112);
    • Запорізька область — 610 (+5);
    • Івано-Франківська область — 2 915 (+58);
    • Кіровоградська область — 670 (+1);
    • м. Київ — 5 990 (+118);
    • Київська область — 2 940 (+45);
    • Львівська область — 6 763 (+82);
    • Луганська область — 90 (0);
    • Миколаївська область — 467 (+2);
    • Одеська область — 2 108 (+56);
    • Полтавська область — 330 (+3);
    • Рівненська область — 4 454 (+74);
    • Сумська область — 332 (+4);
    • Тернопільська область — 2 174 (+21);
    • Харківська область — 2 577 (+56);
    • Херсонська область — 203 (+2);
    • Хмельницька область — 881 (+16);
    • Чернівецька область — 5 096 (+22);
    • Черкаська область — 725 (+18);
    • Чернігівська область — 592 (+7).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      51224
    • Хворіють
      26113
    • Одужали
      23784
    • Померли
      1327

    В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворихЦе рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

    Читайте також: 

    Міністерство охорони здоров'я Київ міністр Львівщина Закарпаття Рівненщина Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ