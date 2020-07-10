Глава МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



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Всього в Україні зареєстровано 52043 випадки коронавірусної хвороби Covid-19

На Закарпатті виявили 112 нових хворих на коронавірус

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у Закарпатській та Львівській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві – 118», - сказав Максим Степанов.

До слова, раніше стало відомо, що на Закарпатті після святкових гулянь стався спалах коронавірусу.

За даними міністерства, всього в Україні зареєстровано 52043 випадки коронавірусної хвороби Covid-19: нових за минулу добу - 819, одужало - 24800 осіб (+1016 за добу), померло - 1345 осіб (+18 за добу), підозри на захворювання отримали - 99603 особи (+1093 за добу).

Загалом випадки виявлено в наступних регіонах:

Вінницька область — 2 060 (+39);

Волинська область — 2 932 (+57);

Дніпропетровська область — 1 137 (+7);

Донецька область — 751 (+2);

Житомирська область — 1 512 (+12);

Закарпатська область — 3 734 (+112);

Запорізька область — 610 (+5);

Івано-Франківська область — 2 915 (+58);

Кіровоградська область — 670 (+1);

м. Київ — 5 990 (+118);

Київська область — 2 940 (+45);

Львівська область — 6 763 (+82);

Луганська область — 90 (0);

Миколаївська область — 467 (+2);

Одеська область — 2 108 (+56);

Полтавська область — 330 (+3);

Рівненська область — 4 454 (+74);

Сумська область — 332 (+4);

Тернопільська область — 2 174 (+21);

Харківська область — 2 577 (+56);

Херсонська область — 203 (+2);

Хмельницька область — 881 (+16);

Чернівецька область — 5 096 (+22);

Черкаська область — 725 (+18);

Чернігівська область — 592 (+7).

Коронавірус в Україні

Всього 51224

Хворіють 26113

Одужали 23784

Померли 1327

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В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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