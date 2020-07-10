Глава МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
На Закарпатті виявили 112 нових хворих на коронавірус
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у Закарпатській та Львівській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (Covid-19 - ред.) зареєстровано у Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві – 118», - сказав Максим Степанов.
До слова, раніше стало відомо, що на Закарпатті після святкових гулянь стався спалах коронавірусу.
За даними міністерства, всього в Україні зареєстровано 52043 випадки коронавірусної хвороби Covid-19: нових за минулу добу - 819, одужало - 24800 осіб (+1016 за добу), померло - 1345 осіб (+18 за добу), підозри на захворювання отримали - 99603 особи (+1093 за добу).
Загалом випадки виявлено в наступних регіонах:
- Вінницька область — 2 060 (+39);
- Волинська область — 2 932 (+57);
- Дніпропетровська область — 1 137 (+7);
- Донецька область — 751 (+2);
- Житомирська область — 1 512 (+12);
- Закарпатська область — 3 734 (+112);
- Запорізька область — 610 (+5);
- Івано-Франківська область — 2 915 (+58);
- Кіровоградська область — 670 (+1);
- м. Київ — 5 990 (+118);
- Київська область — 2 940 (+45);
- Львівська область — 6 763 (+82);
- Луганська область — 90 (0);
- Миколаївська область — 467 (+2);
- Одеська область — 2 108 (+56);
- Полтавська область — 330 (+3);
- Рівненська область — 4 454 (+74);
- Сумська область — 332 (+4);
- Тернопільська область — 2 174 (+21);
- Харківська область — 2 577 (+56);
- Херсонська область — 203 (+2);
- Хмельницька область — 881 (+16);
- Чернівецька область — 5 096 (+22);
- Черкаська область — 725 (+18);
- Чернігівська область — 592 (+7).
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Одужали23784
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Померли1327
В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.
Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.
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