«Укравтодор» розповів, як компенсує зрубані під час будівництва обхідної дороги дерева

Екологи закликають дорожників скоригувати плани будівництва траси через лісництва

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») обіцяє висадити нові дерева замість зрубаних під час майбутнього будівництва Київської обхідної дороги. «Будівництво... яке проходитиме через Київський і Клавдієвський лісгоспи, не вплине на загальний баланс зелених насаджень в області», – цитує «Інтерфакс-Україна» заяву агентства.

«Нещодавно Українська природоохоронна група (UNCG) опублікувала допис із заявою про те, що будівництво однієї з ділянок Київської обхідної дороги знищить 40 гектарів лісу. До такого висновку команда UNCG дійшла, ознайомившись із візуалізацією будівництва КОД на ділянці між дорогами М-07 Київ – Ковель та М-06 Київ – Чоп. Ця ділянка проходить через два лісових масиви – Київський та Клавдієвський лісгоспи. Наразі ділянка якраз на етапі проєктування. Незалежно від остаточного варіанту проекту, він обов’язково передбачатиме компенсаційну висадку дерев», – розповіли у держагентстві.

В «Укравтодорі» наголосили, що замість кожного зрізаного дерева буде висаджено нове.

Київська обхідна дорога – маршрут-півкільце навколо Києва, яке розпочинатиметься від дороги М-07 Київ – Ковель та через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, обхід міста Бровари виводитиме до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

Загальна протяжність КОД становитиме майже 150 км. Проєкт реалізовується в рамках програми «Велике будівництво» і обговорювався в рамках нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Катару.

Нагадаємо, що екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, зокрема запропонувавши замість вирубки лісу розширити існуючу трасу від Калинівки через Макарів до Бородянки.