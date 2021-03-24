Стало відомо, коли в столиці відновляться заняття старшокласників

Київські учні 5-11 класів почнуть навчатися в дистанційному режимі з 25 березня

В дистанційному форматі уроки для учнів 5-11 років навчання відновляться з 25 березня. Про це під час свого онлайн-брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів», – сказав мер Києва.

З цими та іншими матеріалами освітяни та батьки учнів можуть ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки КМДА в розділі «Дистанційне навчання»

Сьогодні стало відомо, що через спалах коронавірусної хвороби у столиці припинено навчання в 209 групах 151 дошкільного навчального закладу Києва. Також повністю припинив роботу один дитячий садок у Святошинському районі міста.