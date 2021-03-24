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    Стало відомо, коли в столиці відновляться заняття старшокласників

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    Учні молодшої школи сядуть за парти уже з понеділка - Стало відомо, коли в столиці відновляться заняття старшокласників
    Учні молодшої школи сядуть за парти уже з понеділка
    Ілюстративне фото

    Київські учні 5-11 класів почнуть навчатися в дистанційному режимі з 25 березня

    В дистанційному форматі уроки для учнів 5-11 років навчання відновляться з 25 березня. Про це під час свого онлайн-брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

    «Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів», – сказав мер Києва.

    З цими та іншими матеріалами освітяни та батьки учнів можуть ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки КМДА в розділі «Дистанційне навчання»

    Сьогодні стало відомо, що через спалах коронавірусної хвороби у столиці припинено навчання в 209 групах 151 дошкільного навчального закладу Києва. Також повністю припинив роботу один дитячий садок у Святошинському районі міста.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа мер навчання КМДА хвороби дитячий садок батьки учні школярі
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