Коронавірус у столичних дитсадках: стала відома кількість закритих груп

Лише один садок у Києві припинив свою роботу повністю

Через спалах коронавірусної хвороби у столиці припинено навчання в 209 групах 151 дошкільного навчального закладу Києва. Також повністю припинив роботу один дитячий садок у Святошинському районі міста. Про це повідомляє «Вечірній Київ» з посиланням на Департамент освіти та науки Київської міської державної адміністрації.

Найбільше груп зачинено у закладах Деснянського району – 19.

Наразі в Києві функціонує 570 дитячих садочків, наповненість яких складає 40,4% від спискового складу вихованців, яких станом на 1 лютого 2021 року було зареєстровано 100 214 осіб.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 22 березня, через виявлення коронавірусної хвороби була закрита 171 група у 142 закладах дошкільної освіти.

Як повідомлялось раніше, дострокові канікули, на які пішли київські учні 5–11 класів, не вплинуть на роботу дитячих садочків та початкових класів. За інформацією заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, ці заклади освіти працюватимуть у звичному режимі.