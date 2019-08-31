Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)



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Мер Києва взяв участь у забігу з перешкодами Legion run Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва закликав усіх, поки погода дозволяє, не гаяти часу і відпочивати активно

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у забігу з перешкодами Legion run, що відбувся в столиці на Трухановому острові. Фото з екстремальних змагань мер опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Друзі! Останній день літа видався активним і приємним! Зранку відкрили дуже гарний пам’ятник всесвітньовідомому киянину - авіаконструктору Ігорю Сікорському. А потім взяв участь в екстремальних змаганнях. Долучився до однієї з команд Legion run, що відбувся на столичному Трухановому острові. Це такий забіг з перешкодами, проводиться в різних країнах по всьому світу, - зазначив Кличко у дописі до фото. - Кілька кілометрів перешкод з багнюки, мурів, дроту, льодяної води - гонка на витривалість і силу духу. Майже, як в українській політиці. Але ми всі виклики гідно подолали! Задоволені і щасливі пішли відмиватися», - написав Віталій Кличко.

Він також закликав усіх, поки погода дозволяє, не гаяти часу і відпочивати активно.

«Немає більшого адреналіну і задоволення, ніж від спорту і відкриття в собі нових можливостей!», - підкреслив мер столиці.