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    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)

    • Розсилка
    <span>Мер Києва взяв участь у забігу з перешкодами Legion run</span> - Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Мер Києва взяв участь у забігу з перешкодами Legion run
    Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

    Мер Києва закликав усіх, поки погода дозволяє, не гаяти часу і відпочивати активно

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у забігу з перешкодами Legion run, що відбувся в столиці на Трухановому острові. Фото з екстремальних змагань мер опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Друзі! Останній день літа видався активним і приємним! Зранку відкрили дуже гарний пам’ятник всесвітньовідомому киянину - авіаконструктору Ігорю Сікорському. А потім взяв участь в екстремальних змаганнях.  Долучився до однієї з команд  Legion run, що відбувся на столичному Трухановому острові. Це такий забіг з перешкодами, проводиться в різних країнах по всьому світу, - зазначив Кличко у дописі до фото. - Кілька кілометрів перешкод з багнюки, мурів, дроту, льодяної води - гонка на витривалість і силу духу.  Майже, як в українській політиці. Але ми всі виклики гідно подолали! Задоволені і щасливі пішли відмиватися», - написав Віталій Кличко.

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    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Кличко взяв участь в екстремальному забігу Legion run (фото)
    Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

    Він також закликав усіх, поки погода дозволяє, не гаяти часу і відпочивати активно.

    «Немає більшого адреналіну і задоволення, ніж від спорту і відкриття в собі нових можливостей!», - підкреслив мер столиці.

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