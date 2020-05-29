Кличко дав Останній дзвоник для випускників київських шкіл



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Мер Києва привітав всіх випускників, вчителів та батьків із закінченням школи

Мер Києва Віталій Кличко дав Останній дзвоник для випускників столичних шкіл. Зробив це мер в онлайн-режимі під час пресконференції.

«На жаль, карантин вніс корективи і в традиційний урочистий формат святкування Останнього дзвоника. Але він сьогодні пролунає. Аби підтримати цьогорічних випускників та їх вчителів, всіх столичних учнів, телеканал «Київ» організував свято онлайн. І майже 18 тисяч випускників столичних шкіл можуть долучитися до цього формату», - сказав Кличко.

Участь в онлайн-церемонії Останнього дзвоника взяли тисячі учнів та вчителів столичних шкіл, які долучилися до телетрансляції та трансляцій в соціальних мережах.

Мер Києва привітав всіх випускників, їх педагогів та батьків із закінченням школи та дав Останній дзвоник.

«Дорогі випускники, ви виходите в доросле життя в дуже непростий час. Але всі виклики можна подолати, коли є мета і є мрія! Бажаю вам успіхів, вдалих ЗНО і втілення планів, які ви собі намріяли!» - сказав Кличко.