Мер Києва Кличко святкує свій день народження



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Мер Києва і легендарний боксер Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Віталію Кличку виповнилося 48 років

Сьогодні, 19 липня, мер Києві і легендарний боксер Віталій Кличко відзначає свій 48-й день народження.

Народився Віталій 19 липня 1971 року в селищі Біловодську в Киргизстані в родині військовослужбовця, нащадка збіднілого козацького роду, вихідця з Київщини. Його прадід та інші родичі по лінії батькового батька постраждали під час репресій проти сільського населення України в 1920-30 рр., частина родини загинула під час Голодомору, а прадід і його родина по лінії батькової матері були розстріляні під час Голокосту в 1940-х роках.

У 1995 році Віталій Кличко закінчив Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут ім. Драгоманова за спеціальністю «викладач фізвиховання».

Кличко - кандидат наук у сфері фізичного виховання і спорту. Він захистив дисертацію на тему «Методика визначення здібностей боксерів у системі багатоетапного спортивного відбору».

Кличко – шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, The Ring, срібний призер чемпіонату світу з боксу серед любителів за версією AIBA, триразовий чемпіон України з боксу серед любителів, чемпіон I всесвітніх ігор військовослужбовців у важкій ваговій категорії.

25 травня 2014 року був обраний мером Києва, набравши 56,7 % голосів виборців. 25 червня 2014 року призначений Головою Київської міської державної адміністрації.

4 серпня 2015 року партія «Удар» та Блок Петра Порошенка домовились спільно йти на місцеві вибори, кандидатуру Кличка було підтримано на виборах мера Києва.

23 вересня 2015 року Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Кличка кандидатом у мери Києва на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. 16 листопада Кличко переміг у другому турі Борислава Березу, набравши 65,5 % голосів

23 січня 2016 року делегати 277 населених пунктів підтримали обрання Кличка на посаду голови Асоціації міст і сіл України.

Крім того, Кличко - представник програми ЮНЕСКО «Освіта для дітей у нестатку» (з 2000 року).

Нагадаємо, нещодавно Кличко заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови.

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