Стало відомо, коли відкриють для відвідувачів Андріївську церкву



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Будівля Андріївської церкви знаходиться на реставрації Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Будівельники обіцяють здати об’єкт наприкінці року

Андріївську церкву на Подолі в Києві відкриють для відвідувачів в кінці 2019 року. Будівля четвертий рік на реставрації, і зараз роботи вже на фінальній стадії.

За легендою, на Андріївській церкві немає дзвіниці, бо храм побудований над підземною річкою. Вібрації від дзвонів могли б зруйнувати фундамент, а вода б залила Поділ.

За іншим переказом, під церквою – ціле море.

Але насправді тут б'ють підземні джерела, і через них легендарний київський храм з середини 18 століття, коли його збудували, постійно ремонтують. Про це пише «Сегодня».

«Андріївський пагорб зсередини просочений ґрунтовими водами, які буквально розмивають його. Ремонтно-реставраційні роботи в 2015 році почалися саме зі зміцнення проблемного Андріївського пагорба і тепер можемо констатувати, що фізичному існуванню Андріївської церкви вже нічого не загрожує, пагорб є стійким», – каже Ігор Нетудихаткін, завідувач сектора Музей «Андріївська церква» Національного заповідника «Софія Київська».

Дзвіниці немає, тому що Андріївську церкву спочатку будували як придворний храм, на службу в якому збиралися кілька разів на рік.

«Андріївська церква розрахована на невелику кількість людей - до 50. Оскільки не було приходу і не було необхідності щоденними дзвонами скликати віруючих на богослужіння», – говорить Нетудихаткін.

Архітектор Андріївської церкви – російський архітектор італійського походження Бартоломео Растреллі – жодного разу не був у Києві – ескізи створював заочно. Всі фрески та ікони реставратори довго відмивали від кіптяви і пилу, зараз приводять до ладу іконостас і обробку.

«Міліметрик за міліметриком ми простукували, де є бухтіння – склеювали там спеціальними клеями. Це позолота, яку золотили раніше. Позолота залишається, ми тонуємо під колір золота, буде затоновано і покрито лаком, золотити ми не будемо поки. Самих ескізів немає, ми дивилися за фотографіями, як було», – розповідає Степан Соляник, заступник директора реставраційної компанії.

Ікона «Таємна вечеря» – теж на реконструкції. І саме з нею пов'язана ще одна тутешня легенда.

«Навіть у київських путівниках дорадянських писали про те, що ніби автором цього полотна є видатний італійський художник Леонардо да Вінчі. Виявилося, що автором її є Олексій Антропов», – розповів Нетудихаткін.

Андріївську церкву реставруватимуть до кінця року, для туристів відкритий лише оглядовий майданчик.

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада 2018 року.

Вселенському патріархату безкоштовно передали основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхня частина ступеневого цоколя храму, або цокольний поверх) на 1 і 2 поверхах.

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