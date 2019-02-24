Столична поліція перевіряє повідомлення про ймовірний підкуп виборців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники поліції проводять відповідну перевірку

У соціальній мережі з’явилася інформація щодо грошової винагороди за участь в акції на підтримку одного із кандидатів у президенти України. Масовий захід запланований на 24 лютого у Кіровоградській області.

До поліції Києва надійшла заява від директора громадської організації про те, що у соціальній мережі з’явився фейковий акаунт їхньої спільноти. Чоловік зазначив, що на цій сторінці розміщені заклики щодо участі громадян в акції на підтримку одного із кандидатів на президентських виборах.

За перебування на такому заході у парку міста Гайворон обіцяють винагороду у розмірі 600 гривень.

За даним фактом слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Поліцейські у рамках провадження перевіряють інформацію про можливий підкуп виборців.

Правоохоронці запевняють, що й надалі будуть негайно перевіряти кожне повідомлення громадян про можливі порушення виборчого законодавства, та у разі їх підтвердження, попри будь-який тиск, реагувати відповідно до вимог закону.