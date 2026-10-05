Столична прокуратура вимагає знести узбецький ресторан на Дніпровській набережній

Київрада жодних рішень про відведення чи передачу землі на місці ресторану будь-яким особам не ухвалювала

Підприємці самовільно побудували заклад громадського харчування на Дніпровській набережній

Прокуратура у суді вимагає знести заклад харчування, самочинно збудований на заповідних землях Дніпровської набережної у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначили у прокуратурі, земельна ділянка площею 0,3 має виняткове екологічне, історико-культурне та суспільне значення для громади міста. Вона одночасно перебуває у межах трьох особливих зон, де приватне будівництво є грубим порушенням закону:

Водозахисна зона: ділянка є частиною прибережної захисної смуги річки Дніпро. Зведення будь-яких споруд (крім гідротехнічних та лінійних) тут суворо заборонено для збереження екосистеми річки.

Історико-культурна спадщина: земля розташована в межах пам’ятки історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір».

Рекреаційне призначення: об’єкт знаходиться безпосередньо в парку відпочинку на «Дніпровській набережній».

Узбецький ресторан на Дніпровській набережній фото: Київська міська прокуратура

В той же час Київрада жодних рішень про відведення чи передачу цієї ділянки будь-яким особам не приймала.

Попри це, підприємці самовільно побудували тут заклад громадського харчування.

«Оскільки будівництво закладу є повністю самочинним, а земля має статус недоторканної рекреаційної та природоохоронної зони, прокуратура вимагає через суд скасувати незаконну реєстрацію прав власності та зобов’язати відповідачів знести самовільно зведену будівлю власним коштом», – наголосили прокурори.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва мешканці виявили незаконну прибудову, яку вже встигли оформити як окреме нерухоме майно. На вулиці Героїв Дніпра, 61 під виглядом облаштування вхідної групи з балкона квартири звели комерційне приміщення, захопивши частину прибудинкової території та перенісши газову трубу.