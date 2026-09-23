«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату

Медсестра розказала, скільки грошей витрачає на життя у Києві

Переселенка з Маріуполя, медсестра Олена нині мешкає у Києві. Жінка розповіла про свою зарплату та витрати у столиці, наголосивши на проблемах переселенців. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки Аліни Пичик.

Олена живе у Києві чотири роки, жінка знайшла у столиці роботу за фахом та продовжила працювати медсестрою. Наразі вона має п'ятигодинну зміну щодня. Жінка зізналася, що грошей на життя у Києві їй не вистачає. «Я переселенка з Маріуполя. Мені дуже важко жити в Києві. Грошей не вистачає, не на що нам. У Маріуполі чим займались? Я працювала медичною сестрою», – розповіла переселенка.

За словами Олени, вона отримує 13 500 грн на місяць. Максимальну суму, яку вона може дозволити собі витрачати на місяць – це 10 тис. грн. Крім цього, жінка винаймає квартиру та пояснює, що у столиці пільгове житло отримати не вдається. «В інших містах є, але поки що ми не можемо звідси поїхати (через роботу, «Главком»)», – пояснила вона.

Олена мешкає не сама. Нещодавно її син повернувся додому, він чотири роки перебував у російському полоні. Наразі чоловік відновлюється та проходить реабілітацію.

«Завдяки його виплатам ми виживаємо», – додала українка. Резюмуючи, Олена наголосила на тому, що переселенцям життя у нових містах дається нелегко через його вартість.

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