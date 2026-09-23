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«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Уродженка Маріуполя висловилася про життя переселенців у столиці
фото: кадр з відео

Медсестра розказала, скільки грошей витрачає на життя у Києві

Переселенка з Маріуполя, медсестра Олена нині мешкає у Києві. Жінка розповіла про свою зарплату та витрати у столиці, наголосивши на проблемах переселенців. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки Аліни Пичик.

Олена живе у Києві чотири роки, жінка знайшла у столиці роботу за фахом та продовжила працювати медсестрою. Наразі вона має п'ятигодинну зміну щодня. Жінка зізналася, що грошей на життя у Києві їй не вистачає. «Я переселенка з Маріуполя. Мені дуже важко жити в Києві. Грошей не вистачає, не на що нам. У Маріуполі чим займались? Я працювала медичною сестрою», – розповіла переселенка.

За словами Олени, вона отримує 13 500 грн на місяць. Максимальну суму, яку вона може дозволити собі витрачати на місяць – це 10 тис. грн. Крім цього, жінка винаймає квартиру та пояснює, що у столиці пільгове житло отримати не вдається. «В інших містах є, але поки що ми не можемо звідси поїхати (через роботу, «Главком»)», – пояснила вона.

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Олена мешкає не сама. Нещодавно її син повернувся додому, він чотири роки перебував у російському полоні. Наразі чоловік відновлюється та проходить реабілітацію.

«Завдяки його виплатам ми виживаємо», – додала українка. Резюмуючи, Олена наголосила на тому, що переселенцям життя у нових містах дається нелегко через його вартість.

Нагадаємо, машиніст Дмитро Рода працює у київському метрополітені 18 років, 15 з яких керує поїздами метро. Киянин розповів, скільки заробляє та розкрив особливості своєї роботи. Дмитро Рода птакож прокоментував підняття цін на проїзд у метро, вартість якого піднялася до 30 грн. 

До слова, доктор фізико-математичних наук, професор Георгій Фінін підкорив мережу. Колишній викладач розкрив розмір своєї пенсії та розповів про особисте життя. Чоловік працював директором «Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» у 2015-2017 роках, а також був першим проректором екологічної академії.

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Теги: переселенці Київ зарплата Маріуполь лікар ціни

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