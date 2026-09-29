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Росія атакує Київ: зафіксовано влучання в навчальний заклад та пожежу (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ: зафіксовано влучання в навчальний заклад та пожежу (оновлюється)
Київ під ударом балістики
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

Вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Про це пише «Главком».

У столиці пролунали потужні вибухи. Станом на 01:28 у напрямку Києва летить безпілотник.

Київська міська військова адміністрація до цього попереджала: «Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів».

Оновлено 02:05

Мер столиці Віталій Кличко повідомив: «У Соломʼянському районі падіння уламків ракети у дворі будинку. Пожежі немає. У Печерському районі загоряння у триповерховій нежитловій будівлі. У Соломʼянському – влучання в адмінбудівлю об’єкту інфраструктури. Без пожежі».

Крім того, у Соломʼянському районі влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу.
Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Теги: вибух Київ безпілотник балістичні ракети

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