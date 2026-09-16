Яремче радикально змінює вигляд: курорт масово забудовують висотками

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі

Журналіст показав нові висотки, які зводять у курортному місті

Яремче стрімко забудовується багатоповерхівками заввишки до 10–12 поверхів. Нові будинки з'являються зокрема поблизу залізничного мосту через Прут. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналіста Тараса Марусика у Facebook.

Площа Яремча становить лише 6,57 кв. км – це приблизно у 23 рази менше за площу Львова. У місті, за даними міської ради, проживають 7543 людини.

Журналіст вважає, що нова забудова змінює вигляд Яремча та впливає на сприйняття його природних і архітектурних пам'яток. На опублікованих ним фото видно багатоповерхову споруду поруч із мостом та дорогою.

У своєму новому дописі журналіст опублікував фотографії будівництва поблизу мосту та написав: «Краса природи, в яку вписано давній австрійський міст, шедевр тодішньої архітектури, і потвора, що зводиться страшними темпами. Отаке поєднання – тобто, непоєднання», – написав журналіст.

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі фото: Facebook/Тарас Марусик

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі фото: Facebook/Тарас Марусик

У дописі Марусик звернув увагу на те, як нова забудова змінює вигляд місцевості та закриває огляд на історичну споруду.

«Краса природи, в яку вписано давній австрійський міст, шедевр тодішньої архітектури, і потвора, що зводиться страшними темпами. Отаке поєднання – тобто, непоєднання. Такий самий дебілізм і несмак біля ресторану «Гуцульщина». Тепер вже заледве розгледиш сам архітектурний шедевр з вікна поїзда чи машини», – написав журналіст.

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі фото: Facebook/Тарас Марусик

На світлині видно конструкцію залізничного мосту через Прут, поруч із якою зводять нову висотку фото: Facebook/Тарас Марусик

На початку вересня журналіст вже розповідав про швидкі темпи забудови у Яремчі. За словами Тараса Марусика, у Яремчі вже є близько 7–8 нових багатоповерхівок заввишки 10–12 поверхів. Журналіст зазначає, що темпи будівництва, за його спостереженнями, не знижуються.

«В Яремчі вже десь 7-8 нових багатоповерхівок на 10-12 поверхів. І темп будівництва не спадає», – написав Марусик.

Журналіст звернув увагу на географічні особливості Яремча. За його словами, місто розташоване між річкою та горами й тягнеться вздовж Пруту приблизно на 12 км, через що вільних земельних ділянок небагато.

Забудова в Яремчі частково закриває краєвид на гори фото: Facebook/Тарас Марусик

Забудова в Яремчі частково закриває краєвид на гори. фото: Facebook/Тарас Марусик

Окремо Марусик згадав будинки над новим цвинтарем. Він стверджує, що споруди загородили вхід до кладовища і з-за дерев видно лише їхні червоні дахи.

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі фото: Facebook/Тарас Марусик

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