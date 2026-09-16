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Яремче радикально змінює вигляд: курорт масово забудовують висотками

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Яремче радикально змінює вигляд: курорт масово забудовують висотками
Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
фото: Facebook/Тарас Марусик

Журналіст показав нові висотки, які зводять у курортному місті

Яремче стрімко забудовується багатоповерхівками заввишки до 10–12 поверхів. Нові будинки з'являються зокрема поблизу залізничного мосту через Прут. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналіста Тараса Марусика у Facebook.

Площа Яремча становить лише 6,57 кв. км – це приблизно у 23 рази менше за площу Львова. У місті, за даними міської ради, проживають 7543 людини.

Журналіст вважає, що нова забудова змінює вигляд Яремча та впливає на сприйняття його природних і архітектурних пам'яток. На опублікованих ним фото видно багатоповерхову споруду поруч із мостом та дорогою.

У своєму новому дописі журналіст опублікував фотографії будівництва поблизу мосту та написав: «Краса природи, в яку вписано давній австрійський міст, шедевр тодішньої архітектури, і потвора, що зводиться страшними темпами. Отаке поєднання – тобто, непоєднання», – написав журналіст.

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
фото: Facebook/Тарас Марусик
Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
фото: Facebook/Тарас Марусик

У дописі Марусик звернув увагу на те, як нова забудова змінює вигляд місцевості та закриває огляд на історичну споруду.

«Краса природи, в яку вписано давній австрійський міст, шедевр тодішньої архітектури, і потвора, що зводиться страшними темпами. Отаке поєднання – тобто, непоєднання. Такий самий дебілізм і несмак біля ресторану «Гуцульщина». Тепер вже заледве розгледиш сам архітектурний шедевр з вікна поїзда чи машини», – написав журналіст.

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
фото: Facebook/Тарас Марусик
На світлині видно конструкцію залізничного мосту через Прут, поруч із якою зводять нову висотку
На світлині видно конструкцію залізничного мосту через Прут, поруч із якою зводять нову висотку
фото: Facebook/Тарас Марусик

На початку вересня журналіст вже розповідав про швидкі темпи забудови у Яремчі. За словами Тараса Марусика, у Яремчі вже є близько 7–8 нових багатоповерхівок заввишки 10–12 поверхів. Журналіст зазначає, що темпи будівництва, за його спостереженнями, не знижуються.

«В Яремчі вже десь 7-8 нових багатоповерхівок на 10-12 поверхів. І темп будівництва не спадає», – написав Марусик.

Журналіст звернув увагу на географічні особливості Яремча. За його словами, місто розташоване між річкою та горами й тягнеться вздовж Пруту приблизно на 12 км, через що вільних земельних ділянок небагато.

Забудова в Яремчі частково закриває краєвид на гори
Забудова в Яремчі частково закриває краєвид на гори
фото: Facebook/Тарас Марусик
Забудова в Яремчі частково закриває краєвид на гори.
Забудова в Яремчі частково закриває краєвид на гори.
фото: Facebook/Тарас Марусик

Окремо Марусик згадав будинки над новим цвинтарем. Він стверджує, що споруди загородили вхід до кладовища і з-за дерев видно лише їхні червоні дахи.

Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
Будинок, який зводять поблизу залізничного мосту через Прут у Яремчі
фото: Facebook/Тарас Марусик

Раніше «Главком» повідомляв про випадок незаконного будівництва у Києві. На Позняках компанія без дозвільних документів звела двоповерхову прибудову до бізнес-центру, збільшивши площу об'єкта більш ніж удвічі. Київська міська прокуратура через суд вимагає знести самочинну споруду.

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Теги: будівництво забудова Івано-Франківщина

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