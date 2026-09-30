Погрози головному рабину України: Моше Асман відреагував на затримання зловмисника

Моше Асман підкреслив, що ігнорувати заклики до насильства в інтернеті дуже небезпечно, оскільки межа між словами та діями часто виявляється занадто тонкою

Головний рабин України Моше Реувен Асман висловив вдячність Службі безпеки України та Національній поліції за затримання чоловіка, який тривалий час публічно поширював антисемітські заклики та погрожував йому вбивством. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Моше Асмана у Facebook.

«Щиро дякую Службі безпеки України та Національній поліції України – всім правоохоронцям, які затримали чоловіка, що протягом тривалого часу публічно поширював антисемітські заклики, погрожував насильством євреям, зокрема погрожував убивством мені особисто», – зауважив Моше Реувен Асман.

Він підкреслив, що ігнорувати заклики до насильства в інтернеті дуже небезпечно, оскільки межа між словами та діями часто виявляється занадто тонкою.

«Особливо важливо, що в Україні під час війни на такі погрози чітко реагують, а людина не може безкарно роками розпалювати ненависть і закликати до злочинів. Я вдячний правоохоронцям за професійну роботу, і за те, що ця історія не була залишена без уваги» – наголосив рабин.

Моше Реувен Асман також додав, що не відчуває радості через можливе ув'язнення зловмисника, але закон існує для того, щоб запобігати злочинам, адже «часто слова перетворюються на кров на руках».

Правоохоронці Києва повідомили про підозру 44-річному мешканцю столиці, який погрожував вбивством головному рабину України Моше Реувену Асману фото: Національна поліція України

Як стало відомо учора, 29 вересня, правоохоронці Києва повідомили про підозру 44-річному мешканцю столиці, який погрожував вбивством головному рабину України Моше Реувену Асману через дописи в соціальній мережі, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу та погрожував військовим. Крім цього, фігурант робив публікації в особистому профілі соцмережі, у яких принижував честь та гідність національних меншин, висловлював образи та погрози заподіяння шкоди їхньому майну, а також погрожував вбивством військовим та правоохоронцям.