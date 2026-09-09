Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд

За словами місцевих мешканців, прибудова до будинку виконана кустарно, а газову трубу переварили по нижньому периметру новозбудованої конструкції

В Оболонському районі Києва мешканці виявили незаконну прибудову, яку вже встигли оформити як окреме нерухоме майно. На вулиці Героїв Дніпра, 61 під виглядом облаштування вхідної групи з балкона квартири звели комерційне приміщення, захопивши частину прибудинкової території та перенісши газову трубу. Про це повідомляють у місцевих пабліках, інформує «Главком».

Заради прибудови було перенесено газову трубу фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

За словами місцевих мешканців, прибудова до комунального будинку виконана кустарно, а газову трубу переварили по нижньому периметру новозбудованої конструкції. Це викликає серйозні занепокоєння щодо дотримання норм безпеки, чинного законодавства та наявності дозволів від контролюючих органів і згоди мешканців.

Як з'ясувалося, прибудований до квартири об'єкт на стовпчиках ще у квітні 2026 року було оформлено як нерухоме майно (група приміщень) у приватного нотаріуса.

скриншот

фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

У пабліку зазначають, що подібна схема стає поширеною у місті: спочатку оформлюється дозвіл на звичайний східці до балкона, а згодом на комунальній землі зводять капітальну конструкцію, збільшуючи площу нерухомості майже удвічі через нотаріальні дії. Громада чекає на реакцію правоохоронних органів та прокуратури, а також вимагає від компетентних служб перевірити дозвільну документацію й демонтувати самочинний об'єкт.

фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

У соцмережах подія викликала хвилю обговорення. Кияни зазначають, що подібні прибудови стають масовим явищем для району, а також звертають увагу на побутові та безпекові наслідки для сусідів:

Павлина Штепуляк: «А люди з другого поверху, які дали на це тиху згоду, розуміють, що вони попали в копійчину і їм треба тепер ставити решітки на вікна?»;

Валентина Сергіївна: «Щодо газової труби... її переварили газові служби, особисто бачила там їх авто та людей, коли вони працювали. А от щодо розширення, треба запити робити, чи є дозвіл»;

Oksana Sundugey: «Вся Оболонь в таких «творіннях» одного кольору та одночасно побудовані! Цікаво, хто ж дав дозвіл?»;

Олег Олег: «Повний капець. На Оболонському, 40 теж з квартири хотіли відкрити щось подібне, люди не дали, а в сусідньому будинку відкрили пивний бар...».

Користувачі мережі обговорюють будівництво на Оболоні скриншот

скриншот

скриншот

Нагадаємо, екскерівнику приватного товариства повідомили про підозру за самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках у Дарницькому районі столиці. За даними слідства, у 2015 році фізична особа отримала право власності на нежитлові приміщення в багатоповерховому бізнес-центрі на вулиці Лариси Руденко.

Згодом цю нерухомість передали до статутного капіталу товариства. У 2020 році компанія без дозволів та законних підстав звела двоповерхову прибудову, збільшивши площу об'єкта з майже 200 до понад 440 квадратних метрів. При цьому Київська міська рада не надавала ділянки під будівництво чи в користування.