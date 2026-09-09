Головна Київ Новини
search button user button menu button

Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд
Комерційна прибудова в будинку на вулиці Героїв Дніпра, 61 в Оболонському районі
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

За словами місцевих мешканців, прибудова до будинку виконана кустарно, а газову трубу переварили по нижньому периметру новозбудованої конструкції

В Оболонському районі Києва мешканці виявили незаконну прибудову, яку вже встигли оформити як окреме нерухоме майно. На вулиці Героїв Дніпра, 61 під виглядом облаштування вхідної групи з балкона квартири звели комерційне приміщення, захопивши частину прибудинкової території та перенісши газову трубу. Про це повідомляють у місцевих пабліках, інформує «Главком».

Заради прибудови було перенесено газову трубу
Заради прибудови було перенесено газову трубу
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

За словами місцевих мешканців, прибудова до комунального будинку виконана кустарно, а газову трубу переварили по нижньому периметру новозбудованої конструкції. Це викликає серйозні занепокоєння щодо дотримання норм безпеки, чинного законодавства та наявності дозволів від контролюючих органів і згоди мешканців.

Як з'ясувалося, прибудований до квартири об'єкт на стовпчиках ще у квітні 2026 року було оформлено як нерухоме майно (група приміщень) у приватного нотаріуса.

Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд фото 1
скриншот
Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд фото 2
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

У пабліку зазначають, що подібна схема стає поширеною у місті: спочатку оформлюється дозвіл на звичайний східці до балкона, а згодом на комунальній землі зводять капітальну конструкцію, збільшуючи площу нерухомості майже удвічі через нотаріальні дії. Громада чекає на реакцію правоохоронних органів та прокуратури, а також вимагає від компетентних служб перевірити дозвільну документацію й демонтувати самочинний об'єкт.

Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд фото 3
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook
Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд фото 4
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

У соцмережах подія викликала хвилю обговорення. Кияни зазначають, що подібні прибудови стають масовим явищем для району, а також звертають увагу на побутові та безпекові наслідки для сусідів:

  • Павлина Штепуляк: «А люди з другого поверху, які дали на це тиху згоду, розуміють, що вони попали в копійчину і їм треба тепер ставити решітки на вікна?»;
  • Валентина Сергіївна: «Щодо газової труби... її переварили газові служби, особисто бачила там їх авто та людей, коли вони працювали. А от щодо розширення, треба запити робити, чи є дозвіл»;
  • Oksana Sundugey: «Вся Оболонь в таких «творіннях» одного кольору та одночасно побудовані! Цікаво, хто ж дав дозвіл?»;
  • Олег Олег: «Повний капець. На Оболонському, 40 теж з квартири хотіли відкрити щось подібне, люди не дали, а в сусідньому будинку відкрили пивний бар...».
Користувачі мережі обговорюють будівництво на Оболоні
Користувачі мережі обговорюють будівництво на Оболоні
скриншот
Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд фото 5
скриншот
Замість балкона – прибудова для бізнесу: на Оболоні виникли суперечки через самобуд фото 6
скриншот

Нагадаємо, екскерівнику приватного товариства повідомили про підозру за самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках у Дарницькому районі столиці. За даними слідства, у 2015 році фізична особа отримала право власності на нежитлові приміщення в багатоповерховому бізнес-центрі на вулиці Лариси Руденко.

Згодом цю нерухомість передали до статутного капіталу товариства. У 2020 році компанія без дозволів та законних підстав звела двоповерхову прибудову, збільшивши площу об'єкта з майже 200 до понад 440 квадратних метрів. При цьому Київська міська рада не надавала ділянки під будівництво чи в користування.

Теги: Київ забудова благоустрій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна пожежа у приватному секторі Бортничів
У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
15 серпня, 13:11
Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 18:00
Рух вулицею Максима Кривоноса у столиці буде обмежено до 15 вересня (схема)
10 серпня, 11:43
Контрафактні сигарети
Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками
10 серпня, 13:35
Збитки на ремонті дороги понад 850 тис. грн: посадовиця «Київавтодору» постане перед судом
Збитки на ремонті дороги понад 850 тис. грн: посадовиця «Київавтодору» постане перед судом
11 серпня, 13:30
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
11 серпня, 19:30
Офіс видавництва «Наш Формат»
Через російську атаку на Київ постраждали два видавництва
16 серпня, 21:10
Мер Києва Віталій Кличко відвідав традиційну конференцію столичних освітян напередодні нового навчального року
Укриття, генератори та ремонти: як Київ підготував навчальні заклади до 1 вересня
19 серпня, 16:38
Фахівці зібрали уламки БпЛА та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася лісова пожежа
26 серпня, 12:25
У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала понад дві години
5 вересня, 15:03

Новини

Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua