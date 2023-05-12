Столична влада анонсувала важливі зміни у роботі метро

Підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей

У Києві з неділі, 14 травня, метрополітен відкриє зачинені вестибюлі станції. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, начальник КМВА Сергій Попко ухвалив рішення відкрити вестибюлі станцій метро «Чернігівська», «Лівобережна», «Нивки», «Святошин», «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Контрактова площа», «Васильківська», «Харківська» та «Позняки».

Зазначається, що рішення було узгоджено з Нацполіцією. Його ухвалено задля комфортного пересування киян та гостей міста метрополітеном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столичному метрополітені на пероні зеленої лінії між станціями «Сирець» – «Дорогожичі» сталася технічна несправність поїзда. Станція «Сирець» була тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід.

До слова, мер Києва Віталій Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.