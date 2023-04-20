Київрада розриває договір оренди землі з посольством Росії

Столичні депутати звернуться до уряду щодо повернення майна дипустанови РФ до власності української держави

Сьогодні Київрада повинна розглянути питання розірвання договору оренди землі з посольством країни-агресора – Росії. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради.

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«Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави», – підкреслив Кличко.

Також на сьогоднішньому засіданні депутати планують розірвати і договори оренди землі на Володимирському узвозі – щоб унеможливити будівництво на ньому та не допустити спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії – спадщини ЮНЕСКО.

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Крім того, мер столиці підкреслив, що Київ розпочинає процедуру створення Меморіалу захисників України.

«Сьогодні Київ дасть старт розробці документації щодо створення національного військового кладовища у Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв. – Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисі горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню, – підкреслив Кличко. – 8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відведемо їх і, фактично, розпочнемо процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна. Відтак, загальна площа національного меморіального кладовища захисників сягне майже 100 гектарів», – повідомив Віталій Кличко.