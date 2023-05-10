Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У модному вбранні на передову. Юлія Тимошенко навідала військових (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У модному вбранні на передову. Юлія Тимошенко навідала військових (фото)
Юлія Тимошенко (у центрі) охоче робила фото із військовими, що захищають Україну
фото: www.facebook.com/YuliaTymoshenko

Лідерка партії «Батьківщина» вирішила поспілкуватись із українськими  військовими, та вразила їх своїм виглядом

Колишня прем'єр-міністр України, лідерка партії «Батьківщина» та нардепка Юлія Тимошенко вирушила до Донецької області, щоб зустрітися з військовими, які зараз захищають країну від російських окупантів. Для поїздки нардепка обрала модний чорно-білий образ, і активно робила селфі із українськими захисниками. 

У своїх соцмережах лідер партії поділилася серією фотографій, зроблених разом із військовими, а також пораненими. 

тимошенко.jpg (62 KB)

«9 травня. День Європи з тими, хто нині боронить кордони Європи від рашизму та побєдобєсія. З тими, хто знищить гнилу, нікчемну імперію. З тими, хто здобуде нашу Перемогу! Слава Героям! Слава Україні!», - коротко написала Юлія Тимошенко.

На фото депутатка виглядає дуже ефектно, особливо на контрасті із військовими у формі ЗСУ. Для поїздки вона обрала чорну сукню-міді з лаковими вставками та  блискавкою, під якою виглядала біла сорочка. Доповнювали діловий образ Тимошенко замшеві туфлі на високих підборах та довге чорне чорне пальто з великими накладними кишенями та оригінальними ґудзиками.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, після нічної атаки на Київ 8 травня Тимошенко наголосила на помсті ворогу й підбадьорила українців. Тимошенко згадала про День пам’яті та примирення, який відзначають 8 травня. «Пам’ятаємо, бо над Києвом та іншими містами України сьогодні гримлять не травневі грози, а звуки української ППО, що відбиває чергову атаку російських ракет та шахедів. Пам’ятаємо, бо наші діти йдуть не до школи, а до укриття. Пам’ятаємо, бо наші українські воїни не працюють у полі, а б’ють ворога і звільняють нашу землю!» – зауважила політична діячка.

Зазначимо, що родина доньки Тимошенко переїхала до Дубаю ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає. Та й сама Тимошенко у січні цього року втекла від війни в Україні  і  проводила час на віллі та пляжі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра. .

Через цей скандал із мандрівкою, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла навіть подала депутатське звернення до ВО «Батьківщина» з вимогою розглянути питання щодо виключення з членів партії та з однойменної фракції лідерку «Батьківщини», але інші нардепи ініціативу Безуглої, вочевидь, не підтримали.

Читайте також: Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина міністр селфі пляжі партії скандал укриття Українська правда Facebook Мар’яна Безугла День Європи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандал: над ним працювали росіяни
28 квiтня, 16:42
У тяжкому стані чоловік був доставлений до лікарні
Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові: подробиці
13 квiтня, 11:21
«Мирні ініціативи» президента Бразилії: МЗС відреагувало та запросило в Україну
«Мирні ініціативи» президента Бразилії: МЗС відреагувало та запросило в Україну
18 квiтня, 12:06
Командувач армії Пакистану генерал Сайєд Асім Мунір (праворуч) приймає почесну варту під час цього чотириденного візиту до Китаю
Китай поглибить і розширить військові зв'язки ще з однією країною
27 квiтня, 16:42
Кемаль Кілічдароглу, кандидат у президенти Туреччини від шестипартійного опозиційного альянсу
Конкурент Ердогана хоче негайно поновити діалог з ЄС та зупинити автократію
29 квiтня, 05:45
Банкова показала нові Patriot, які передадуть Нідерланди (фото)
Банкова показала нові Patriot, які передадуть Нідерланди (фото)
4 травня, 21:24
ДБР розслідує справу побиття чоловіка працівниками Територіального центру комплектації в Черкасах
Бійка військовослужбовців ТЦК з черкащанином: гучна подія отримала продовження (відео)
1 травня, 03:09
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
3 травня, 15:04
У ЄС хочуть допомагати Україні снарядами та ракетами
Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема
Вчора, 22:37

Суспільство

У модному вбранні на передову. Юлія Тимошенко навідала військових (фото)
У модному вбранні на передову. Юлія Тимошенко навідала військових (фото)
У Чернівцях міська рада запросила порноактрису на роботу
У Чернівцях міська рада запросила порноактрису на роботу
Запорізькі громади отримали від «Сталевого фронту» сучасні бронежилети
Запорізькі громади отримали від «Сталевого фронту» сучасні бронежилети
Заморозки нарешті закінчаться: синоптик дала прогноз на 11 травня
Заморозки нарешті закінчаться: синоптик дала прогноз на 11 травня
Хто найактивніше переходить на українську мову: опитування показало тенденції
Хто найактивніше переходить на українську мову: опитування показало тенденції
Чи перейменують УПЦ у РПЦ в Україні? Суд воскресив скандальну справу
Чи перейменують УПЦ у РПЦ в Україні? Суд воскресив скандальну справу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8404
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
5444
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
5331
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)
4153
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4059
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
3867
Перший півфінал Євробачення-2023: пряма трансляція

Новини

Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Сьогодні, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Сьогодні, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту