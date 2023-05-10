У модному вбранні на передову. Юлія Тимошенко навідала військових (фото)

Лідерка партії «Батьківщина» вирішила поспілкуватись із українськими військовими, та вразила їх своїм виглядом

Колишня прем'єр-міністр України, лідерка партії «Батьківщина» та нардепка Юлія Тимошенко вирушила до Донецької області, щоб зустрітися з військовими, які зараз захищають країну від російських окупантів. Для поїздки нардепка обрала модний чорно-білий образ, і активно робила селфі із українськими захисниками.

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У своїх соцмережах лідер партії поділилася серією фотографій, зроблених разом із військовими, а також пораненими.

«9 травня. День Європи з тими, хто нині боронить кордони Європи від рашизму та побєдобєсія. З тими, хто знищить гнилу, нікчемну імперію. З тими, хто здобуде нашу Перемогу! Слава Героям! Слава Україні!», - коротко написала Юлія Тимошенко.

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На фото депутатка виглядає дуже ефектно, особливо на контрасті із військовими у формі ЗСУ. Для поїздки вона обрала чорну сукню-міді з лаковими вставками та блискавкою, під якою виглядала біла сорочка. Доповнювали діловий образ Тимошенко замшеві туфлі на високих підборах та довге чорне чорне пальто з великими накладними кишенями та оригінальними ґудзиками.

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Нагадаємо, після нічної атаки на Київ 8 травня Тимошенко наголосила на помсті ворогу й підбадьорила українців. Тимошенко згадала про День пам’яті та примирення, який відзначають 8 травня. «Пам’ятаємо, бо над Києвом та іншими містами України сьогодні гримлять не травневі грози, а звуки української ППО, що відбиває чергову атаку російських ракет та шахедів. Пам’ятаємо, бо наші діти йдуть не до школи, а до укриття. Пам’ятаємо, бо наші українські воїни не працюють у полі, а б’ють ворога і звільняють нашу землю!» – зауважила політична діячка.

Зазначимо, що родина доньки Тимошенко переїхала до Дубаю ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає. Та й сама Тимошенко у січні цього року втекла від війни в Україні і проводила час на віллі та пляжі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра. .

Через цей скандал із мандрівкою, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла навіть подала депутатське звернення до ВО «Батьківщина» з вимогою розглянути питання щодо виключення з членів партії та з однойменної фракції лідерку «Батьківщини», але інші нардепи ініціативу Безуглої, вочевидь, не підтримали.