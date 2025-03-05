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Суд повернув частину садиби Терещенків до комунальної власності

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд повернув частину садиби Терещенків до комунальної власності
Першою власницею садиби була Феліція Модзелевська, а згодом будинок перейшов до відомої родини Терещенків
фото: Наталья Твердохлеб/Facebook

Садиба Терещенків була зведена у 1874–1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе у стилі венеціанської неоготики

Після тривалої судової боротьби суд першої інстанції скасував державну реєстрацію права власності на частину садиби Терещенків та повернув її у валасність теритріальної громади міста Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент охорони культурної спадщини КМДА. 

«Це рішення стало можливим завдяки спільним зусиллям державних інституцій, представників Департаменту охорони культурної спадщини, громадських активістів і небайдужих киян, які долучилися до порятунку цієї унікальної пам’ятки», – зазначили у департаменті.

Садиба була зведена у 1874–1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе
Садиба була зведена у 1874–1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе
фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Садиба із номером 34 на Бібіковському бульварі (так раніше називався бульвар Тараса Шевченка) була побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе у стилі венеціанської неоготики. Її першою власницею була Феліція Модзелевська, а згодом будинок перейшов до відомої родини Терещенків. 

Після придбання маєтку Іваном Терещенком він був розширений та доповнений двоповерховим флігелем.

Ця будівля не лише зберегла свою унікальну архітектуру, а й є частиною історії Києва. Описуючи маєток, краєзнавці Ольга Друг та Дмитро Малаков зазначали, що садиба практично повністю збереглася, включаючи парадний особняк, флігель та внутрішнє подвір’я.

«Повернення частини цієї пам’ятки до комунальної власності — важливий крок до її збереження. Попереду ще багато роботи, але ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо зберегти цей унікальний об’єкт», – зазначили у Департаменті.

Нагадаємо, за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській. Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

Раніше повідомлялося, що  аукціон з продажу садиби Браницьких у Богуславському районі Київщини, де жила відома українська письменниця Марко Вовчок, скасовано. Про це стало відомо з сайту Prozorro. Там зазначали, що будівля – нежитлова та має площу в 329,8 квадратних метрів. Початкова вартість будівлі становила понад 132 тис. грн.

Також Господарський суд міста Києва скасував передачу під забудову памʼятки архітектури – будинку Осипа Родіна, 1882 р., що на вул. Гончара, 71. Будинок Осипа Родіна набув статусу пам’ятки архітектури місцевого значення у 2023-му. Подання та облікову документацію розробила громадська організація «Мапа Реновації».

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі. 

Теги: Київ будинок культурна спадщина архітектура

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