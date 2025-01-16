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Неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві
Палац Модеста Єзерського. 1892 рік побудови
фото: Україна Інкогніта

Ціну також вказали не остаточну, зазначено, що можливий торг.

Палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі. Відповідне оголошення з’явилося на OLX.

Будівлю продають разом зі земельною ділянкою площею 40 соток, озером площею 13.9 га, під’їзною асфальтованою дорогу та дамбою.

Неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві фото 1

«Можна під пансіонат, санаторій або ресторан, так як високі стелі до 6 м кв., князівських часів. Зроблена дорога, поряд річка, дуже живописне гарне місце. Комунікації є біля дороги, інтернет, світло та газ», – зазначила авторка оголошення.

В оголошенні вказано, що приміщення потребують ремонту.  Сам палац складається з шести залів та підвалу ще на три зали з вікнами. Поряд розташований будинок вільного призначення. 

Ціну також вказали не остаточну, зазначено, що можливий торг.

Неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві фото 2

Будівля палацу виконана у традиціях архітектурного напрямку неоготика й розташована лише за 25 кілометрів від Житомира. Крім того, у палаці збереглася кахляна піч – нижню частину селяни розбили, добуваючи вогнетривку цеглу, а кахлі їх не цікавили.

Неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві фото 3

«Продається палац. Недорого. (…) Отак просто, ніби просто хата у селі, об’яву можете знайти на olx. Ціна, на наш погляд, значно завищена, особливо враховуючи стан будівлі. А поряд флігель, теж без вікон і дверей.», – йдеться у повідомленні організації «Україна Інкогніта».

В реєстр пам’яток України плац Модеста Езерського не включений.

Нагадаємо, що споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера. 

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Теги: нерухомість пам'ять ціни Житомирщина будинок архітектура реєстр

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