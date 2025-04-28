На станції «Хрещатик» починається плановий капітальний ремонт ескалатора
Капітальний ремонт передбачає повне розбирання ескалатора
29 квітня починається плановий капітальний ремонт ескалатора № 1 на станції метро «Хрещатик», на виході до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на у КП «Київський метрополітен».
Зазначається, що капітальний ремонт передбачає повне розбирання ескалатора. Так, фахівці демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу обладнання.
«У спеціалізованій майстерні оглядають, діагностують і ремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капітальний ремонт ескалаторів. Ці надважливі ремонтні роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро», – йдеться у повідомленні.
Один із ключових етапів ремонту – діагностика. Кожен елемент ескалатора перевіряють на зношеність і відповідність технічним вимогам. Якщо деталь придатна до подальшої експлуатації, проводять технічне обслуговування та повертають в ескалатор. Якщо ж деталь не відповідає стандартам безпеки, її замінюють.
Відповідно до регламенту капітальний ремонт проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.
У «Київському метрополітені» нагадали правила користування ескалатором:
- триматися за поручень;
- не заступати за обмежувальну лінію;
- не сидіти на східцях ескалатора;
- не бігти ескалатором;
- тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;
- слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;
- сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.
Нагадаємо, у столичній підземці продовжують підвищувати рівень безпеки пасажирів і тестують нові інформаційні наліпки на ескалаторах. Вони нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними.
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