На станції «Хрещатик» починається плановий капітальний ремонт ескалатора

Відповідно до регламенту капітальний ремонт проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тис. км

Капітальний ремонт передбачає повне розбирання ескалатора

29 квітня починається плановий капітальний ремонт ескалатора № 1 на станції метро «Хрещатик», на виході до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на у КП «Київський метрополітен».

Зазначається, що капітальний ремонт передбачає повне розбирання ескалатора. Так, фахівці демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу обладнання.

«У спеціалізованій майстерні оглядають, діагностують і ремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капітальний ремонт ескалаторів. Ці надважливі ремонтні роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро», – йдеться у повідомленні.

Один із ключових етапів ремонту – діагностика. Кожен елемент ескалатора перевіряють на зношеність і відповідність технічним вимогам. Якщо деталь придатна до подальшої експлуатації, проводять технічне обслуговування та повертають в ескалатор. Якщо ж деталь не відповідає стандартам безпеки, її замінюють.

Відповідно до регламенту капітальний ремонт проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

У «Київському метрополітені» нагадали правила користування ескалатором:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;

слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Нагадаємо, у столичній підземці продовжують підвищувати рівень безпеки пасажирів і тестують нові інформаційні наліпки на ескалаторах. Вони нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними.