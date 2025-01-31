Суд повернув громаді приміщення в історичному центрі Києва вартістю понад 2 млн грн

У нежитлових приміщеннях по вул. Воздвиженській, які належать різним власникам, розміщено готель

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській.

Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

Надалі це рішення скасували. Однак, не зважаючи на це, у січні 2014 року державним реєстратором Головного територіального управління юстиції у м. Києві зареєстровано право власності на ці нежитлові приміщення за зазначеною особою.

Зауважимо, що у нежитлових приміщеннях по вул. Воздвиженській, які належать різним власникам, розміщено готель, хоча розпорядженням КМДА цей будинок визнаний непридатним для проживання.

Прокуратурою подано позови про витребування з незаконної власності інших приміщень у цій будівлі.

Нагадаємо, аукціон з продажу садиби Браницьких у Богуславському районі Київщини, де жила відома українська письменниця Марко Вовчок, скасовано. Про це стало відомо з сайту Prozorro. Там зазначали, що будівля – нежитлова та має площу в 329,8 квадратних метрів. Початкова вартість будівлі становила понад 132 тис. грн.

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі.