Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд повернув громаді приміщення в історичному центрі Києва вартістю понад 2 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Суд повернув громаді приміщення в історичному центрі Києва вартістю понад 2 млн грн
Розпорядженням КМДА будинок на вул. Воздвиженській визнаний непридатним для проживання
фото: Київська міська прокуратура

У нежитлових приміщеннях по вул. Воздвиженській, які належать різним власникам, розміщено готель

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. 

Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській.

Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

Надалі це рішення скасували. Однак, не зважаючи на це, у січні 2014 року державним реєстратором Головного територіального управління юстиції у м. Києві зареєстровано право власності на ці нежитлові приміщення за зазначеною особою.

Зауважимо, що у нежитлових приміщеннях по вул. Воздвиженській, які належать різним власникам, розміщено готель, хоча розпорядженням КМДА цей будинок визнаний непридатним для проживання.

Прокуратурою подано позови про витребування з незаконної власності інших приміщень у цій будівлі. 

Нагадаємо, аукціон з продажу садиби Браницьких у Богуславському районі Київщини, де жила відома українська письменниця Марко Вовчок, скасовано. Про це стало відомо з сайту Prozorro. Там зазначали, що будівля – нежитлова та має площу в 329,8 квадратних метрів. Початкова вартість будівлі становила понад 132 тис. грн.

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі. 

Читайте також:

Теги: прокуратура будинок готель Київ історія архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П’яний юнак конфліктував з пасажирами та чинив опір поліцейським
На станції метро «Хрещатик» чоловік із пістолетом погрожував поліцейським
Вчора, 18:32
Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. грн
Подільська РДА переплатила за вікна для багатоповерхівки майже чверть мільйона гривень
Вчора, 10:08
На покупців чекають сезонні овочі, фрукти, зелень та інша городина від фермерів
У Києві 28 січня – 2 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
27 сiчня, 11:22
За свою цікавість жінка мусить сплатити штраф – 3,4 тис.грн
У Києві жінка протестувала «швидку» на швидкість. У скільки обійшовся експеримент
20 сiчня, 16:11
Найвищий рівень прийняття представників ЛГБТ зафіксовано в Києві
Як в українців змінилося ставлення до ЛГБТ-спільноти: результати дослідження
15 сiчня, 19:52
Навчання новачків проводять машиністи-інструктори, які мають великий досвід роботи на лінії
Київський метрополітен показав, як готують майбутніх машиністів
15 сiчня, 11:40
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна
Збували наркотики та розвозили повій: у Києві судитимуть учасників злочинної організації
14 сiчня, 16:33
Гілтон: Моє серце та молитви за кожну родину, яка постраждала від цих пожеж
Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Періс Гілтон
9 сiчня, 11:42
Триває 1045-й день повномасштабної війни
Атака дронів на Київ: в одному з районів впали уламки
3 сiчня, 05:45

Новини

Рух низки автобусів та тролейбусів у Києві 1-2 лютого буде змінено через ярмарки
Рух низки автобусів та тролейбусів у Києві 1-2 лютого буде змінено через ярмарки
Суд повернув громаді приміщення в історичному центрі Києва вартістю понад 2 млн грн
Суд повернув громаді приміщення в історичному центрі Києва вартістю понад 2 млн грн
Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу
Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу
Атака шахедів на Київ: влада уточнила інформацію про падіння уламків на Оболоні
Атака шахедів на Київ: влада уточнила інформацію про падіння уламків на Оболоні
У Києві на Глибочицькій з 1 лютого через ремонт колій припиняється рух трамваїв (схема)
У Києві на Глибочицькій з 1 лютого через ремонт колій припиняється рух трамваїв (схема)
КМВА ініціює перегляд рішення про зупинку транспорту під час тривог
КМВА ініціює перегляд рішення про зупинку транспорту під час тривог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
116K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
74K
На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
47K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
43K
В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Новини

Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua