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День Києва. Ліна Костенко звернулася до столичної влади

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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День Києва. Ліна Костенко звернулася до столичної влади
Ліна Костенко: У столиці необхідно зупинити варварські забудови без відчуття душі Міста
колаж: glavcom.ua

Легендарна поетеса просить зупинити варварські забудови

З нагоди Дня Києва легендарна українська поетеса Ліна Костенко звернулася до столичної влади із закликом зупинити «варварські забудови» та зберегти історичне й культурне обличчя міста. Про це українська поетеса-шістдесятниця, письменниця Ліна Костенко розповіла в інтерв’ю до Дня Києва в рамках спецпроєкту «Києве мій» громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Ліна Костенко наголосила, що навіть такі, здавалося б, прості та важливі проєкти, як будівництво Літературного парку серед історичних письменницьких будинків між вулицями Хмельницького та Гончара, перетворюються на «ристалище егоїстичних інтересів».

Ліна Костенко особисто зверталася до Віталія Кличка з проханням вберегти Літературний сквер від забудови

Ліна Костенко особисто зверталася до Віталія Кличка з проханням вберегти Літературний сквер від забудови.

Поетеса також висловила глибоке розчарування багаторічною «недалекоглядністю» міської влади, яка не спромоглася побудувати музей Івана Марчука – одного з найвидатніших українських художників.

Іван Марчук
Іван Марчук
фото: сайт Івана Марчука

«Мені також важко простити багаторічну недалекоглядність міських влад: столиця не спромоглася побудувати музей Івана Марчука, одного з найвидатніших наших художників, – музей, який міг би, скажімо, розташуватися в стінах садиби Мурашка, ставши притягальним культурним магнітом для міста та його гостей. Свого часу я зверталась з цією ідеєю до інституцій міста. У відповідь – глухе мовчання. Натомість тепер садиба Мурашка – в аварійному стані, попри теоретичні реставраційні проекти», - розповіла Ліна Костенко. 

Садиба Мурашка
Садиба Мурашка
фото: Big Kyiv

Особливе обурення поетеси викликає доля самого Івана Марчука, який «став біженцем, якого прихистив Відень».

«А Марчук став біженцем, якого прихистив Відень. І ось тепер Марчук має масштабну виставку, отримав величезне визнання у Відні, в одній з найпрестижніших мистецьких столиць Європи. Скільки його картин залишаться за межами України?!

Вона нагадала, що в Україні п’ять років тому Господарський суд призначив його «боржником», а ділянку під непобудований музей обклав штрафом.

«Це просто ганебно. І це зловісна метафора стосунків держави зі своїми митцями. Це має бути честь для держави – музей такого художника! Не художник – боржник перед державою, а держава в боргу перед своїми великими митцями і мислителями!» – підкреслила Ліна Костенко.

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Теги: Київ Ліна Костенко столиця

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