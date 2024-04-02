Столична влада попередила киян про небезпечні метеорологічні явища

До кінця доби 2 квітня в Києві очікується гроза з сильним вітром

Міська влада повідомила про перший рівень небезпеки у столиці

У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 2 квітня в Києві очікується гроза, а також поривчастий вітер 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Зокрема, завтра, 3 квітня, в столиці також очікують пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

«І рівень небезпечності. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24° тепла», – йдеться в повідомленні.

Також міська влада радить дотримуватися наступних безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, у столицю прийшла пилова буря. Зокрема, її можуть спостерігати мешканці низки районів.

Як повідомлялося, до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомили синоптики 30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів. Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Наразі концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях завтра вдень атмосферний фронт зумовить дощі, згодом 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться.