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Politico: країни Євросоюзу можуть розпочати конфлікт за один важливий ресурс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Politico: країни Євросоюзу можуть розпочати конфлікт за один важливий ресурс
Боротьба за водний ресурс у Європі може суттєво посилитись
фото із відкритих джерел

Politico: Брюссель попереджає про небезпеку водного конфлікту в ЄС

Єврокомісія має намір опублікувати комюніке, в якому попередить про можливу ворожнечу між країнами Євросоюзу в найближчому майбутньому через брак води. Про це пише видання Politico.

Дефіцит води може спровокувати конфлікт між країнами Європейського Союзу, які не готові до потепління. Документ, отриманий Politico, показує, що Європейський Союз закликатиме столиці прискорити підготовку до світового потепління.

Конфлікти у євроспільноті можуть стати наслідком глобального потепління, оскільки далеко не всі країни готові до нього. Дефіцит води загрожуватиме майже всім аспектам життя: їжі, інфраструктурі, здоров'ю людини та основним видам економічної діяльності, зазначає видання.

«Ці ризики можуть проявлятися в багатьох формах, деякі з яких включаютьпосилення конкуренції за водні ресурси в різних секторах і сферах використання, включаючи потенційний ризик конфліктів як у середині певних країн, так і між державами-членами Євросоюзу щодо транскордонних водних ресурсів», – йдеться у документі.

«В Іспанії постраждала від посухи Каталонія намагається переконати центральний уряд Іспанії відвести річкову воду від сусіднього Арагону, що розпалює політичну напруженість. Минулого року у Франції відбулися жорстокі сутички через плани будівництва водосховища», наводить приклади видання. 

Послання Єврокомісії супроводжуватиме першу в історії Європейську оцінку кліматичних ризиків, комплексний звіт Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), який буде опубліковано в понеділок, 11 березня. 

Збільшення екстремальних вод, таких як повені та посухи, є лише однією з кліматичних загроз, з якими стикається Європа. Оцінка ЄЕА «визначила 36 ключових ризиків для Європи, деякі з них уже на катастрофічному рівні та мають високу терміновість», – йдеться в документі комісії.

Єврокомісія у такий спосіб планує закликати країни об'єднання прискорити підготовку до боротьби з кліматичними змінами. За даними видання, документ міститиме першу європейську оцінку кліматичних ризиків на підставі звіту агенції з навколишнього середовища (ЄАОС).

Нагадаємо, у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports.

Кліматологи змоделювали вплив Ель-Ніньо 2023-2024 років на регіональні зміни середніх температур приземного повітря на поточний рік порівняно із середнім значенням за 1951-1980 роки. За помірного сценарію Ель-Ніньо в Бенгальській затоці та на Філіппінах передбачається рекордна середня температура приземного повітря за цей період.

За умови сильного Ель-Ніньо спостерігатимуться рекордні середні температури приземного повітря у Карибському морі, Південно-Китайському морі, а також у районах Амазонки та Аляски. Автори попереджають, що рекордні середні температури, найімовірніше, поставлять під загрозу нинішню здатність регіонів справлятися з наслідками надмірної спеки.

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Теги: Єврокомісія засушлива погода погода вода конфлікт Європейський союз Брюссель Європа

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