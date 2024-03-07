Politico: країни Євросоюзу можуть розпочати конфлікт за один важливий ресурс

Боротьба за водний ресурс у Європі може суттєво посилитись

Politico: Брюссель попереджає про небезпеку водного конфлікту в ЄС

Єврокомісія має намір опублікувати комюніке, в якому попередить про можливу ворожнечу між країнами Євросоюзу в найближчому майбутньому через брак води. Про це пише видання Politico.

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Дефіцит води може спровокувати конфлікт між країнами Європейського Союзу, які не готові до потепління. Документ, отриманий Politico, показує, що Європейський Союз закликатиме столиці прискорити підготовку до світового потепління.

Конфлікти у євроспільноті можуть стати наслідком глобального потепління, оскільки далеко не всі країни готові до нього. Дефіцит води загрожуватиме майже всім аспектам життя: їжі, інфраструктурі, здоров'ю людини та основним видам економічної діяльності, зазначає видання.

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«Ці ризики можуть проявлятися в багатьох формах, деякі з яких включаютьпосилення конкуренції за водні ресурси в різних секторах і сферах використання, включаючи потенційний ризик конфліктів як у середині певних країн, так і між державами-членами Євросоюзу щодо транскордонних водних ресурсів», – йдеться у документі.

«В Іспанії постраждала від посухи Каталонія намагається переконати центральний уряд Іспанії відвести річкову воду від сусіднього Арагону, що розпалює політичну напруженість. Минулого року у Франції відбулися жорстокі сутички через плани будівництва водосховища», наводить приклади видання.

Послання Єврокомісії супроводжуватиме першу в історії Європейську оцінку кліматичних ризиків, комплексний звіт Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), який буде опубліковано в понеділок, 11 березня.

Збільшення екстремальних вод, таких як повені та посухи, є лише однією з кліматичних загроз, з якими стикається Європа. Оцінка ЄЕА «визначила 36 ключових ризиків для Європи, деякі з них уже на катастрофічному рівні та мають високу терміновість», – йдеться в документі комісії.

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Єврокомісія у такий спосіб планує закликати країни об'єднання прискорити підготовку до боротьби з кліматичними змінами. За даними видання, документ міститиме першу європейську оцінку кліматичних ризиків на підставі звіту агенції з навколишнього середовища (ЄАОС).

Нагадаємо, у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports.

Кліматологи змоделювали вплив Ель-Ніньо 2023-2024 років на регіональні зміни середніх температур приземного повітря на поточний рік порівняно із середнім значенням за 1951-1980 роки. За помірного сценарію Ель-Ніньо в Бенгальській затоці та на Філіппінах передбачається рекордна середня температура приземного повітря за цей період.

За умови сильного Ель-Ніньо спостерігатимуться рекордні середні температури приземного повітря у Карибському морі, Південно-Китайському морі, а також у районах Амазонки та Аляски. Автори попереджають, що рекордні середні температури, найімовірніше, поставлять під загрозу нинішню здатність регіонів справлятися з наслідками надмірної спеки.