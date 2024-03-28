«Київська пектораль»: список цьогорічних лауреатів найпрестижнішої театральної премії

Визначено лауреатів премії «Київська пектораль» за підсумками 2023 року

У середу, 27 березня, з нагоди Міжнародного дня театру у Києві відбулось урочисте вручення театральної премії «Київська пектораль-2023».

Цьогоріч, на відміну від попередніх років, у зв’язку з пандемією COVID-19 і початком повномасштабного вторгнення, експерти переглянули вистави та визначили лауреатів у 14-ти основних і 2-х лауреатів у спеціальних номінаціях. Як повідомляється на сайті Київської міської ради, лауреатами премії «Київська пектораль» за підсумками минулого року стали:

номінація «За кращу драматичну виставу» – Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка за виставу «Візит»;

– Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка за виставу «Візит»; номінація «За кращу музичну виставу» – Київський національний академічний театр оперети за виставу «Тигролови»;

– Київський національний академічний театр оперети за виставу «Тигролови»; номінація «За кращу дитячу виставу» – Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва за виставу «Піноккія»;

– Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва за виставу «Піноккія»; номінація «За кращу камерну виставу» – Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра за виставу «Намалюй мені літак»;

– Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра за виставу «Намалюй мені літак»; номінація «За кращу режисерську роботу» – Давид Петросян (вистава «Візит»);

– Давид Петросян (вистава «Візит»); номінація «За краще виконання чоловічої ролі» – Олексій Богданович (вистава «Візит»);

– Олексій Богданович (вистава «Візит»); номінація «За краще виконання жіночої ролі» – Ольга Гришина (вистава «Для домашнього огнища»);

– Ольга Гришина (вистава «Для домашнього огнища»); номінація «За краще виконання чоловічої ролі другого плану» – Остап Ступка (вистава «Візит», Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка) та Олександр Бондар (вистава «Соломія», Київський академічний драматичний театр на Печерську);

– Остап Ступка (вистава «Візит», Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка) та Олександр Бондар (вистава «Соломія», Київський академічний драматичний театр на Печерську); номінація «За краще виконання жіночої ролі другого плану» – Лариса Трояновська (вистава «Зелені коридори», Київський академічний драматичний театр на Подолі);

– Лариса Трояновська (вистава «Зелені коридори», Київський академічний драматичний театр на Подолі); номінація «За кращу сценографію» – Даніїла Колод (вистава «Візит», Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка);

– Даніїла Колод (вистава «Візит», Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка); номінація «За кращу музичну концепцію вистави» – Борис Севастьянов (вистава «Піноккія», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва);

– Борис Севастьянов (вистава «Піноккія», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва); номінація «За краще пластичне вирішення вистави» – Раду Поклітару (вистава «ДискриміНАЦІЯ», Академічний театр «Київ Модерн-балет»);

– Раду Поклітару (вистава «ДискриміНАЦІЯ», Академічний театр «Київ Модерн-балет»); номінація «За кращий акторський дебют» – Анна Михайліченко (вистава «PRO L. мовою троянд», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»);

– Анна Михайліченко (вистава «PRO L. мовою троянд», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»); номінація «За кращий режисерський дебют» – Володимир Абазопуло та Ярослав Гуревич (вистава «Круасани з мигдалем», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»);

– Володимир Абазопуло та Ярослав Гуревич (вистава «Круасани з мигдалем», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»); номінація спеціальної премії «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» – мистецтвознавець, драматург і письменник Василь Неволов;

– мистецтвознавець, драматург і письменник Василь Неволов; номінація «Спеціальна премія» – Людмила Римар, театр «Срібний острів»;

– Людмила Римар, театр «Срібний острів»; додаткова номінація «Народний театр» – народний театр «У Білій вітальні» Будинку вчених НАН України.

«Театральному мистецтву належить особливе місце в суспільстві, адже через емоції, сміх і сльози театр вчить добру і справедливості, сповнює віри і дає надію на майбутнє, що важливо в сьогоднішній драматичний для України час. Символічним є й те, що театральна премія «Київська пектораль» – ровесниця нашої Незалежності. І теж відображає шлях нашої держави в побудові демократичного європейського майбутнього», – привітала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко працівників театрів Києва з Міжнародним днем театру від імені мера столиці Віталія Кличка.

15 фото На весь екран





























Театральну премію «Київська пектораль» засновано за ініціативою Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України у 1992 році та за підтримки Департамент культури КМДА. Премія присуджується щорічно в Міжнародний день театру театральним колективам та окремим митцям за їхні професійні творчі здобутки за підсумками року, що минув.

Варто додати, що Київрада збільшила обсяг грошової премії, що виплачується лауреатам театральної премії «Київська пектораль», з 15 тис. до 30 тис. грн.

До слова, Ольга Гришина після перерви у 15 років повернулася на сцену у жовні минулого року – вона зіграла роль у виставі «Для домашнього огнища». Актриса дуже добре відома телеглядачам, входить у топ найбільш затребуваних кінодів останнього десятиліття. У портфоліо Гришиної десятки головних ролей у довгій низці рейтингових теле- та кінопроєктів: «Жінка за обміном», «Бійся бажань своїх», «Рецепт любові», «Центральна лікарня», «Хірургія. Територія кохання», «Гречанка», «На лінії життя», «Дім, який…», «Якщо ти мене пробачиш», «Проти течії», «Розтин покаже», «Тонка робота».

Нагадаємо, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та український актор театру і кіно Олексій Богданович 23 березня відсвяткував 61-й День народження на сцені. У цей день улюбленець публіки вийшов на сцену Театру Франка у легендарній постановці «Весілля Фігаро». Актор виконує у виставі роль графа Альмавіва.

Як раніше повідомлялося, вистава «Конотопська відьма» протягом року збирає повні зали у столичному театрі імені Івана Франка. Сьогодні, 28 березня, пресслужба театру опублікувала відео черги за квитками, яка розтягнулася вулицею Городецького. У театрі також наголосили, що визнають проблему з шахраями, які перепродають квитки. Проте, за словами працівників театру, таке відео демонструє високий попит на цю виставу.