Ранком столицю накрив густий туман (фото)

Водіям рекомендують знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

20 березня у Києві потепліє до +5...7°С. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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На світанку місто вкрив густий туман. На дорогах – обмежена видимість.

У південних та західних областях вночі й вранці туман фото: glavcom.ua

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

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При обмеженій видимості краще уникати різких маневрів на дорозі фото: glavcom.ua

Згідно з даними Укргідрометцентру, погода протягом дня очікується хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, але вдень можливий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/c.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -2 до +3, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі близько 0, а вдень від +5 до +7.

Місто вкрив густий туман фото: glavcom.ua

У південних та західних областях вночі й вранці туман.

Як повідомлялося раніше, по всій країні 20 березня буде переважно хмарно з проясненнями. У більшості регіонів – дощі.

Нагадаємо, лютий встановив глобальний температурний рекорд. Вчені кажуть, що причиною є збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі.