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Ранком столицю накрив густий туман (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Ранком столицю накрив густий туман (фото)
Погода протягом дня очікується хмарною з проясненнями
фото: glavcom.ua

Водіям рекомендують знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

20 березня у Києві потепліє до +5...7°С. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На світанку місто вкрив густий туман. На дорогах – обмежена видимість.

У південних та західних областях вночі й вранці туман
У південних та західних областях вночі й вранці туман
фото: glavcom.ua

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

При обмеженій видимості краще уникати різких маневрів на дорозі
При обмеженій видимості краще уникати різких маневрів на дорозі
фото: glavcom.ua

Згідно з даними Укргідрометцентру, погода протягом дня очікується хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, але вдень можливий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/c.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -2 до +3, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі близько 0, а вдень від +5 до +7.

Місто вкрив густий туман
Місто вкрив густий туман
фото: glavcom.ua

У південних та західних областях вночі й вранці туман.

Як повідомлялося раніше, по всій країні 20 березня буде переважно хмарно з проясненнями. У більшості регіонів – дощі.

Нагадаємо, лютий встановив глобальний температурний рекорд. Вчені кажуть, що причиною є збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі. 

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Теги: Київ весна погода

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