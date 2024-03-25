Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України

Ціллю балістичних ракет, які Росія запустила з Криму у бік Києва, була Служба безпека України (СБУ). Про це пише Kyiv Post з посиланням на джерела у СБУ.

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Як зазначається, сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України. Відтак, російські ракети були націлені на приміщення, де перебувають високопосадовці СБУ.

Як повідомлялося, численні вибухи прогриміли в центрі Києва в понеділок, 25 березня, приблизно за 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і влада закликала мешканців прямувати в укриття.

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За попередньою інформацією від КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці.

Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих.

Наразі рятувальники обстежують території. У Голосіївському районі у лісосмузі виявлено уламки ракети.