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Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти
Унаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України

Ціллю балістичних ракет, які Росія запустила з Криму у бік Києва, була Служба безпека України (СБУ). Про це пише Kyiv Post з посиланням на джерела у СБУ. 

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Як зазначається, сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України. Відтак, російські ракети були націлені на приміщення, де перебувають високопосадовці СБУ.

Як повідомлялося, численні вибухи прогриміли в центрі Києва в понеділок, 25 березня, приблизно за 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і влада закликала мешканців прямувати в укриття.

За попередньою інформацією від КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці.

Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти фото 1

Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих.

Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти фото 2

Наразі рятувальники обстежують території. У Голосіївському районі у лісосмузі виявлено уламки ракети.

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Теги: ракета обстріл Київ СБУ

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