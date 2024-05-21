Столична влада відхрестилася від скандальної соцреклами фонду Яніни Соколової

КМДА не перевіряє зміст реклами при розгляді заяв щодо оформлення дозволу на її розміщення

«Ми видаємо дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення»

Київська міська державна адміністрація повідомила, що не отримувала запитів на розміщення соцреклами фонду телеведучої та журналістки Яніни Соколової на столичних бордах та сітілайтах. Про це йдеться в публікації пресслужби КМДА у Facebook.

«Стосовно сумнівної реклами психологічної підтримки Фонду Яніни Соколової: дана реклама не є соціальною рекламою, яка розміщувалась на замовлення адміністрації. Запитів на її розміщення до нас не надходило, КП «Київреклама» не сприяло у її розміщенні», – повідомила пресслужба КМДА.

Столична влада зауважила, що Управління з питань реклами та КП «Київреклама» не можуть втручатися у зміст реклами.

«Ми видаємо дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення. При розгляді заяв щодо оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Управління не відслідковує і не перевіряє її зміст. Це стосується і конструкцій зі змінним сюжетом – білбордів, сітілайтів, відеоекранів, банерів тощо», – йдеться у публікації.

КМДА додала, що хоча й не має повноважень втручатися у зміст реклами, вона звернулася до оператора стосовно цієї реклами і вона вже знята зі столичних вулиць.

Як повідомлялося, у Києві з’явилися сітілайти з написами «Життя не має сенсу», «З депресії не вийти», «Буде лише гірше». Текст написаний великими літерами і займає майже 50% рекламної площі, нижче маленьким шрифтом написано наступне: «Мучать такі думки? Дзвони...» – і номер телефону: 5522.

Згодом телеведуча та журналістка Яніна Соколова відреагувала на хейт через написи на столичних сітілайтах. Вона визнала свою помилку та попросила вибачення у всіх, кого образила рекламна кампанія її фонду.

Соколова розповіла, що минулого тижня її фонд Yanina Sokolova’s Fund запустив зовнішню соціальну рекламу, мета якої – спонукати людей звертатися за психологічною допомогою. На бордах та сітілайтах, які розробляла компанія McCann, написані фрази, з якими найчастіше звертаються українці на лінію психологічної допомоги «Варто жити».