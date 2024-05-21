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Столична влада відхрестилася від скандальної соцреклами фонду Яніни Соколової

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Столична влада відхрестилася від скандальної соцреклами фонду Яніни Соколової
КМДА не перевіряє зміст реклами при розгляді заяв щодо оформлення дозволу на її розміщення
фото: КМДА/Facebook

«Ми видаємо дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення»

Київська міська державна адміністрація повідомила, що не отримувала запитів на розміщення соцреклами фонду телеведучої та журналістки Яніни Соколової на столичних бордах та сітілайтах. Про це йдеться в публікації пресслужби КМДА у Facebook.

«Стосовно сумнівної реклами психологічної підтримки Фонду Яніни Соколової: дана реклама не є соціальною рекламою, яка розміщувалась на замовлення адміністрації. Запитів на її розміщення до нас не надходило, КП «Київреклама» не сприяло у її розміщенні», – повідомила пресслужба КМДА.

Столична влада зауважила, що Управління з питань реклами та КП «Київреклама» не можуть втручатися у зміст реклами.

«Ми видаємо дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення. При розгляді заяв щодо оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Управління не відслідковує і не перевіряє її зміст. Це стосується і конструкцій зі змінним сюжетом – білбордів, сітілайтів, відеоекранів, банерів тощо», – йдеться у публікації.

КМДА додала, що хоча й не має повноважень втручатися у зміст реклами, вона звернулася до оператора стосовно цієї реклами і вона вже знята зі столичних вулиць.

Як повідомлялося, у Києві з’явилися сітілайти з написами «Життя не має сенсу», «З депресії не вийти», «Буде лише гірше». Текст написаний великими літерами і займає майже 50% рекламної площі, нижче маленьким шрифтом написано наступне: «Мучать такі думки? Дзвони...» – і номер телефону: 5522. 

Згодом телеведуча та журналістка Яніна Соколова відреагувала на хейт через написи на столичних сітілайтах. Вона визнала свою помилку та попросила вибачення у всіх, кого образила рекламна кампанія її фонду.

Соколова розповіла, що минулого тижня її фонд Yanina Sokolova’s Fund запустив зовнішню соціальну рекламу, мета якої – спонукати людей звертатися за психологічною допомогою. На бордах та сітілайтах, які розробляла компанія McCann, написані фрази, з якими найчастіше звертаються українці на лінію психологічної допомоги «Варто жити».

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Теги: реклама влада КМДА Яніна Соколова

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