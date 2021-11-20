Яніна Соколова поскаржилася на загрози з боку СБУ після публікації таємних документів

Журналістка відкинула звинувачення у державній зраді

Силові структури та чинна влада почали тиснути на журналістку а блогерку Яніну Соколову після того, як вона оприлюднила секретні документи, пов’язані із операцією із захоплення «вагнерівців». Про це журналістка заявила в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Насправді за цей день після публікації нами документів, які підтверджують напряму ті розслідування Христо Грозєва і Bellingcat. Я стала не зрадницею, а людиною, якій хоче заламати руки і загратувати СБУ. Арестович (радник голови ОП. – Ред.) написав, що таких як я треба топити і за ноги звʼязувати. Це все агонія влади», – заявила журналістка.

Також Яніна Соколова наголосила, що, на її думку, провал спецоперації із захоплення «вагнерівців» відбувся через зраду, яку треба розслідувати.

«Очевидно, що зрадили державу і наші силові органи. Чи це Зеленський, чи це Єрмак – має зʼясувати слідство. Зрадники повинні бути покарані. Має бути створена інша справедлива ТСК», – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака, блогер та актор Олексій Арестович порадив Соколовій «застрелитися» та, фактично, звинуватив її у державній зраді.

Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань перевіряє джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб у затриманні членів ПВК «Вагнера».