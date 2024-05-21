«Буде лише гірше». Яніна Соколова відреагувала на хейт через соцрекламу свого фонду

«Не помиляється той, хто нічого не робить»

Відома телеведуча та журналістка Яніна Соколова відреагувала на хейт через написи на столичних сітілайтах. У себе в Facebook вона визнала свою помилку та попросила вибачення у всіх, кого образила рекламна кампанія її фонду.

«Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися. За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально я. Я її затвердила після пропозицій рекламної агенції McCann Kyiv. Тому прошу персональне вибачення у всіх, в кого наша ідея викликала зворотню від бажаного реакцію», – йдеться у публікації журналістки.

Соколова розповіла, що минулого тижня її фонд Yanina Sokolova’s Fund запустив зовнішню соціальну рекламу, мета якої – спонукати людей звертатися за психологічною допомогою. На бордах та сітілайтах, які розробляла компанія McCann, написані фрази, з якими найчастіше звертаються українці на лінію психологічної допомоги «Варто жити».

«Розрахунок нас і наших партнерів, за участі психологів агенції, був на те, що людина, яка прочитає на борді свої ж думки синхронізує їх з собою і побачить що: вихід є, як написано нижче на борді набере наших психологів 5522 і отримає допомогу.

Втім, ми помилилися. В людей, які нині перебувають у кризових станах це викликало обурення. Немов ми спонукаємо людей зацементувати свої думки», – пише журналістка.

Яніна Соколова наголосила, що борди та сітілайти будуть зняті та замінені іншими. Вона також додала, що інші борди буде створено на основі ідей і пропозицій самих українців, яких вона закликала залишати пропозиції в коментарях під її дописом.

Як повідомлялося, у Києві з’явилися сітілайти з написами «Життя не має сенсу», «З депресії не вийти», «Буде лише гірше». Текст написаний великими літерами і займає майже 50% рекламної площі, нижче маленьким шрифтом написано наступне: «Мучать такі думки? Дзвони...» – і номер телефону: 5522.

До слова, міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу Яніну Соколову. Раніше її внесли до реєстру «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.