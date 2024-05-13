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Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Андрій Білоусов стане новим міністром оборони РФ
фото з відкритих джерел

Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку

Путін запропонував призначити Андрія Білоусова новим міністром оборони РФ. Окупанти захопили три села на Харківщині. Біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися супротивники закону про «іноагентів». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 травня, щоб ви були в курсі подій.

Новий міністр оборони РФ

Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. До цього Білоусов обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ.

У Білоусова немає військового досвіду. Рішення Путіна призначити главою міноборони цивільну людину прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснив необхідністю відкрити міністерство «для інновацій і передових ідей». За його словами, «важливо вписати економіку силового блоку в економіку РФ, щоб вона відповідала динаміці моменту».

Очікується, що Рада Федерації розгляне кандидатуру Білоусова на посаду міністра оборони РФ 13-14 травня.

Шойгу отримав посаду Патрушева

Володимир Путін призначив Сергія Шойгу секретарем Ради безпеки РФ замість Миколи Патрушева. 

Президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева. Зазначається, що Патрушева звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Микола Патрушев перебував на своїй посаді рівно 16 років – він був призначений ще президентом РФ Дмитром Медведєвим 12 травня 2008 року. До цього він з 1999 року очолював ФСБ.

На це місце призначений Сергій Шойгу, кандидатуру якого Путін не став подавати на посаду міністра оборони, запропонувавши замість нього віцепремʼєра уряду РФ Андрія Білоусова. Стало відомо, що Шойгу буде курувати роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ.

Ворог захопив три села на Харківщині

12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили ще три населені пункти. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

За даними платформи, ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене.

Аналітики повідомили, що війська РФ продовжують свій рух в бік села Липці (харківський напрямок). Тривають активні бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував. 

У районі Вовчанська загарбники продовжують підбиратися до міста і закріплятися на його околицях для подальшого штурму.

Протести біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі

12 травня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися супротивники закону про «іноагентів», автомобільний рух проспектом Руставелі перекрито. Демонстранти планували провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

«Ми збираємося і залишаємося на ніч, бо на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання щодо «російського закону», щоб підготувати його до голосування у третьому читанні… Давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам «Мрії» увійти до будівлі парламенту та продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу та Конституції», – заявили організатори мітингу.

Біля будівлі законодавчого органу Грузії мобілізовані додаткові сили поліції. Вони закрили ворота парламенту із внутрішньої сторони металевими загородженнями.

У Білгороді вночі пролунали вибухи

У ніч на 13 травня у Білгороді та Білгородському районі лунали вибухи. Нібито спрацювала система ППО, і як наслідок зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, у Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Черемошне внаслідок прямого попадання снаряда, повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж. Зазначається, що троє жителів, які у цей момент перебували вдома, зазнали легких подряпин та відмовилися від виклику швидкої.

«Загалом на території села різні пошкодження зафіксовані у п'яти приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено три автомобілі. У селі Устинка сталося загоряння сухої трави, осередок загоряння було оперативно ліквідовано», – розповів Гладков.

Теги: окупанти міністр Міноборони путін Сергій Шойгу влада прессекретар ворог росіяни законопроєкт

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