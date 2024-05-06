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Уряд Швеції пообіцяв покращити умови життя для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Уряд Швеції пообіцяв покращити умови життя для українських біженців
Швеція готова активніше надавати допомогу біженцям
фото із відкритих джерел

Українські біженці матимуть право на розширення допомоги від Швеції уже незабаром

Уряд Швеції посилено працює над новими правилами, згідно з якими, українським біженцям не доведеться тягнути жалюгідне існування на 71 шведську крону на день (258,5 грн). Про це пише Swedinfo.

 «Ми розберемося з усіма питаннями щодо проживання українців у Швеції», – запевняє міністр міграції Марія Малмер Стенергард.

Уряд Швеції розкритикував пропозицію надати українським біженцям можливість офіційно зареєструватися в країні з 1 листопада.

План уряду полягає в тому, що ті, хто тимчасово переїхав з України до Швеції та пробув у країні не менше 12 місяців, повинні мати змогу отримати номер соціального страхування. Таким чином, вони зможуть отримати банківський ID та доступ до повної медичної допомоги. Крім того, вони матимуть право на допомогу у розмірі 308 крон на день.

Але знайшлися й недоліки у намірах уряду, які не влаштували українських біженців та їхніх представників. Адже українці не матимуть права на житлову компенсацію. Тепер міністр міграції каже, що може гарантувати, що це питання буде вирішено найближчим часом.

«Ми розберемося з усіма питаннями щодо проживання українців у Швеції. Вони отримають право на всі їм належні компенсації», – заявила Марія Малмер Стенергард.

Водночас уряд піддався критиці за те, що виключив усіх поспіль українців із деяких пільг, таких як допомога на дитину, житлову допомогу та допомогу інвалідам.

«Зараз ми формуємо єдину політику країни, яка означатиме, що всі біженці, незалежно від країни їхнього прибуття, поступово отримуватимуть права на отримання різних пільг соціального забезпечення. Це те, що ми хочемо запровадити для всіх груп біженців», – переконана міністр.

Українці отримали в Європі тимчасовий захист у рамках Директиви ЄС щодо масової міграції. Наразі термін її дії закінчується 4 березня 2025 року, але уряд Швеції вважає, що її буде продовжено до березня 2026 року.

«Тому всі українські біженці поступово отримуватимуть термін перебування у Швеції три роки і більше. Тоді вони й матимуть право на всі додаткові пільги. «Це покращить умови життя українців у Швеції», – запевняє Марія Малмер Стенергард.

До слова, влада Швеції визнала, що українські біженці отримали в країні зовсім не те, на що розраховували і живуть у стані надзвичайної бідності. Але тепер українців просять почекати ще 8 місяців до майже чотириразового збільшення грошового забезпечення. 

Понад 50 тис. українських громадян прибули до Швеції з того часу, як Росія розпочала криваве повномаштабне вторгнення. Ситуація для українців у Швеції описується гуманітарними організаціями, як критична, оскільки щоденної допомоги їм критично не вистачає ні на їжу, ні на одяг. 

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Теги: Швеція росія міністр українці влада біженці страхування пільги

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