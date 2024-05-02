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Депутатка в РФ назвала безробітних жителів «черв'яками» і зажадала повернення «таборів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Депутатка в РФ назвала безробітних жителів «черв'яками» і зажадала повернення «таборів»
Російська депутатка вважає, що раніше «трудові табори» вже себе зарекомендували, тому, можливо, варто їх повернути
фото з відкритих джерел

Депутатка бідкається, що будівництві в РФ не вистачає бетонників, арматурників, зварювальників та електриків

Депутатка від партії «Единая Россия» Катерина Собканюк заявила, що безробітні росіяни є «черв'яками», а вирішити проблему із безробіттям можна завдяки створенню «трудових таборів». 

«Сьогодні в будівельній галузі близько 30% незаповнених місць, вакансій. Вважаю, що в нас, у Томській області взагалі немає сьогодні безробіття, але люди, які ви говорите, вони приходять. Їм потрібна відмітка, значить, і вони йдуть до вас у фонд зайнятості і безумовно отримують допомогу по безробіттю. Як ви вважаєте, може розглянути взагалі-то сьогодні якісь трудові табори, адже це вже все було», – сказала вона.

Після цих слів в залі всі розсміялися. Своєю чергою депутатка обурилася зі сміху та додала, що на будівництві не вистачає бетонників, арматурників, зварювальників та електриків.

«Особливо взимку, коли йде прогрівання бетону. Ну, я вам скажу, у мене сьогодні інженерно-технічний склад практично ось ходять, з'єднують ці дроти енергетики, і чергують, щоб прогріти бетон, взимку особливо, а в нас зими, то вибачте, шість місяців. А людей, маса людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою, але вони просто черв'яки на нашому тілі», – зауважила вона.

Депутатка після своїх слів попросила вибачення, зазначивши, що, можливо, висловилася грубо, проте додала, що таких людей «дуже багато».

Нагадаємо, російські експерти запропонували уряду завезти мігрантів з Африки та Латинської Америки, щоб збільшити населення держави. 

Російська влада планує збільшити населення Росії до 160,2 млн осіб до 2050 року. Проте реалізувати такий приріст населення допоможе лише підтримання трудової та освітньої міграції з країн Африки та Латинської Америки. Саме з такою пропозицією виступили економісти Інституту досліджень та експертизи ВЕБ – Державної корпорації розвитку.

Також депутат Держдуми Олег Нілов заявив, що через росіян, які купили квіти на 8 березня, «$6 млрд вибігли до Нідерландів – на снаряди ЗСУ». 

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Теги: росіяни населення влада россия безробіття партії депутат

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