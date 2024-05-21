«Життя не має сенсу». Соцмережі критикують соціальну рекламу Фонду Яніни Соколової

Військовий Максим Колесніков: «Такий вигляд має професійна непрацездатність комунікаційника та замовника»

У Києві з’явилися сітілайти з написами «Життя не має сенсу», «З депресії не вийти», «Буде лише гірше». Текст написаний великими літерами і займає майже 50% рекламної площі, нижче маленьким шрифтом написано наступне: «Мучать такі думки? Дзвони...» – і номер телефону: 5522. Цей короткий номер належить колцентру #Вартожити, який надає безкоштовну психологічну підтримку цивільним українцям. Засновницею кол-центру є відома телеведуча та журналістка Яніна Соколова.

Медична журналістка Дарина Даниленко опублікувала у мережі фото сітілайту і написала, що хоче, аби цей кринж зняли негайно. «Терміново, бо якщо цей меседж потрапить цільовій аудиторії, то її дії будуть прямопротилежними до того, що написано маленькими буквами», – написала Даниленко.

«П.С. Я просто не розумію, ну як в країні, де так багато болю, можна бути такими жорстокими один до одного», – додала посткриптум журналістка.

Медична журналістка Дарина Даниленко опублікувала фото сітілайту і написала, що хоче, аби цей кринж негайно зняли фото скріншот допису Дарини Даниленко у Facebook

Журналістка Тетяна Галковська днями побачила подібні борди на вулиці Велика Васильківська. «Йду собі, насолоджуюсь весною і зеленню, розмірковую про щось і раптом: «Життя не має сенсу». Від подиву ледь не впала і навіть сфотографувати не встигла, бо картинка змінилась на якесь, на вигляд, смачне морозиво», – пише журналістка.

Борд, який стоїть на узбіччі, і розгорнутий, щоб було видно водіям машин, що їдуть вздовж вулиці фото Тетяна Галковська, Facebook

Вона почекала, поки реклама зміниться, але, за її словами, були вже інші слогани: «Буде лише гірше» та «З депресії не вийти». Галковська пригадала гучну історію, яка колись була у Києві з написом в метро «Виходу немає», психологи тоді казали, що вона може бути останньою краплею для самогубців, підштовхне кинутися на рейки. «Тоді якраз хлопець ледь не вчинив самогубство через невдале кохання. А зараз, здається, невдале кохання то найменша біда сьогодні», – додала журналістка.

Галковська пише: дізналася про те, що плакати розміщені Всеукраїнським кол-центром безкоштовної психологічної підтримки військових та цивільних. «Ідея, звичайно, гарна. Але ж в такій справі важливо не тільки привернути увагу, але й не нашкодити», – вважає журналістка.

На фото, зробленому Галковською, борд стоїть на узбіччі і розгорнутий так, щоб було видно водіям машин, що їдуть вздовж вулиці. «Що людина побачить, пролітаючи на швидкості повз такий плакат? Що життя не має сенсу. Вона навіть номер телефону служби не встигне записати. Я, наприклад, плакат саме з цим написом знайшла на іншому борді, трохи далі по вулиці, і лише здалеку ледь встигла засняти, бо час показу декілька секунд. Ось так їде людина у смутку, проблем вище голови, а тут опа – і відповідь на всі питання», – пише журналістка. Галковська зауважила, що вона не психолог, і можливо, це якісь новітні технології, які припускають, що людину треба спочатку збити з ніг. «Може пояснить хтось з експертів?», – звернулася до своєї аудиторії журналістка.

Реакція читачів блогу журналістки на допис про борди фото скріншот коментарів під дописом Тетяни Галкоської у Facebook

Наталія Ніколаєва, лікарка та авторка книг про психосоматику, запропонувала своїм підписникам зробити експеримент і написати, що вони відчувають, коли бачуть такі борди у місті: «Що ви бачите на цих картинках? Ні, не треба за якихось інших людей вигадувати, що вони відчуватимуть. Пишіть лише за себе – своє особисте перше враження. Уточню – саме емоції мене цікавлять, а не ставлення до ідеї, маркетингу, автора та виконувача цієї реклами. Тут можете виказувати будь-яку свою думку».

Ніколаєва зазначила, що її цікавлять емоції людей, а не ставлення до ідеї, маркетингу, автора та виконувача цієї реклами фото скріншот допису Наталії Ніколаєвої у Facebook

Читачі блогу Ніколаєвої обурені рекламою фото скріншот коментарів під дописом Ніколаєвої у Facebook

Український музикант, підприємець, громадський діяч, лідер гурту «Nesprosta» Денис Блощинський побачив рекламу бордів на Хрещатику, коли гуляв із сином. «Я навіть не можу пригадати за все своє життя такої дикої кринжатіни.Потім погулив і виявилося що це креативна реклама авторства Яніни Соколової та її команди», – написав він.

На думку Блощинського навряд чи хтось дорослий та розумний може так вчиняти. «І це дуже вірний вказівник на те, наскільки важливо займатися освітою для дорослих, ментальним здоровʼям та мисленням.Люди мають навчитися спиратися на мережу критичної дружньої думки і не вестися на свої власні креативні провокації, як би це «ладно», «влучно» тобі б не здавалося. Дуже сподіваюся на те, що це дно скоро знімуть з реклами», – зазначив він.

Денис Блощинський сподівається, що цю рекламу скоро знімуть фото допис Дениса Блощинського, Facebook

У коментарях Блощинський додав, що дзвонив за номером, вказаним на бордах і дізнався, що колцентр працює з понеділка по пʼятницю з 11.00 до 19.00. «Боже ж мій…. Я туди набрав – 5522. Вони можуть мені пояснити чи дійсно життя не має сенсу з понеділка по пʼятницю з 11.00 до 19.00. Це просто якийсь сюр», – написав він.

фото скріншот коментарів під дописом Дениса Блощинського, Facebook

Медична журналістка й фактчекерка проєкту «БезБрехні» Наталія Бушковська теж опублікувала у Facebook фото сітілайтів і зазначила, що її обурила ця рекламна кампанія. Вона нагадала, що зараз українці мають проблеми: підвищився рівень депресій, всі в стані стресу, хто гострого, хто хронічного, мають проблеми з уважністю та концентрацією. В такі часи, на думку Бушковської, прокидається магічне мислення, люди в пошуках знаків, якоїсь передбачуваності. Це не є поганим і часто рятує. Але не завжди. Особливо, коли соціальна реклама підкидає отаке.

«Одне з фото побачила в пості Дарини Даниленко. Інше мені кидала подруга, яка бореться з депресією і яку такий меседж дуже тригернув. Мало людей в депресії будуть читати «оте» маленькими літерами. Мало людей, які перебувають у гострій стадії горя, будуть розглядати плакат уважно і набирати ці номери. Кароч. Зніміть це негайно».

У соцмережі Х (колишній твітер) також обговорюють рекламу колцентру #Вартожити.

Військовий Максим Колесніков написав: «Так виглядає професійна непрацездатність комунікаційника та замовника».

фото допис військового у мережі Х

Нагадаємо, Служба безпеки України очікує на результати низки експертиз щодо висловлювань і публікацій народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Про це «Главкому» повідомив начальник управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко у відповіді на запит.

Йдеться про кримінальне провадження, яке було відкрито у середині листопада 2023 року, за чотирма за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю); ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер); ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

До слова, міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу Яніну Соколову. Раніше її внесли до реєстру «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.