Литва взялась за створення власного танкового батальйону

Литва хоче мати танковий батальйон через 11 років

Міноборони Литви: танковий батальйон у країні з'явиться до 2035 року

Литва планує створення танкового батальйону, який, як передбачається, має стати головною ударною силою нової мотопіхотної дивізії. Про це йдеться у заяві глави Міноборони країни Лаурінаса Касчюнаса, пише Klaipeda.

За його словами, процес має бути завершено до 2035 року. «Оптимальним варіантом є придбання танків повзводно, щоб паралельно можна було здійснювати украй важливі закупівлі систем протиповітряної оборони. При цьому до 2035 року ми зможемо повністю розгорнути танковий батальйон», – сказав він.

Хоча поетапне придбання може зайняти більше часу, щоб створити танковий батальйон, міністр наполягає на тому, заплановані дати залишаються незмінними. «Очевидно, що це неминуче займе деякий час», – визнав проблему він.

Лаурінас Касчюнас зазнав, що військові плани Литви потребуватимуть додаткових коштів фото: BNS

Лаурінас Касчюнас зазначив, що темпи розвитку танкового батальйону залежатимуть від додаткових коштів на оборонні потреби.

Зазначається, що наразі найбільшою військовою одиницею країни є бригада – у країні розраховували, що до 2030 року з'явиться повністю укомплектована дивізія. Також влада прибалтійської держави схвалила закупівлю від 40 до 50 танків Leopard 2.

До слова, Литва анонсувала найбільші в історії країни військові навчання. Уряд Литви ухвалив спеціальну постанову, яка дозволить військовослужбовцям з інших країн взяти участь у масштабних навчаннях на території країни з 4 по 21 червня. Про це повідомляє LRT. Йдеться про міжнародні навчання Baltic Operations 2024, які пройдуть у Литві з 4 по 21 червня.

За словами міністра національної оборони країни Лаурінаса Кащюнаса, згідно із чинним законом Литви, якщо кількість військових і цивільного персоналу, які прибувають на навчання, перевищує 1600 осіб, то необхідна спеціальна постанова.