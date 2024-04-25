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Литва взялась за створення власного танкового батальйону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва взялась за створення власного танкового батальйону
Литва хоче мати танковий батальйон через 11 років
фото із відкритих джерел

Міноборони Литви: танковий батальйон у країні з'явиться до 2035 року

Литва планує створення танкового батальйону, який, як передбачається, має стати головною ударною силою нової мотопіхотної дивізії. Про це йдеться у заяві глави Міноборони країни Лаурінаса Касчюнаса, пише Klaipeda.

За його словами, процес має бути завершено до 2035 року. «Оптимальним варіантом є придбання танків повзводно, щоб паралельно можна було здійснювати украй важливі закупівлі систем протиповітряної оборони. При цьому до 2035 року ми зможемо повністю розгорнути танковий батальйон», – сказав він.

Хоча поетапне придбання може зайняти більше часу, щоб створити танковий батальйон, міністр наполягає на тому, заплановані дати залишаються незмінними. «Очевидно, що це неминуче займе деякий час», – визнав проблему він.

Лаурінас Касчюнас зазнав, що військові плани Литви потребуватимуть додаткових коштів
Лаурінас Касчюнас зазнав, що військові плани Литви потребуватимуть додаткових коштів
фото: BNS

Лаурінас Касчюнас зазначив, що темпи розвитку танкового батальйону залежатимуть від додаткових коштів на оборонні потреби.

Зазначається, що наразі найбільшою військовою одиницею країни є бригада – у країні розраховували, що до 2030 року з'явиться повністю укомплектована дивізія. Також влада прибалтійської держави схвалила закупівлю від 40 до 50 танків Leopard 2.

До слова, Литва анонсувала найбільші в історії країни військові навчання. Уряд Литви ухвалив спеціальну постанову, яка дозволить військовослужбовцям з інших країн взяти участь у масштабних навчаннях на території країни з 4 по 21 червня. Про це повідомляє LRT. Йдеться про міжнародні навчання Baltic Operations 2024, які пройдуть у Литві з 4 по 21 червня.

За словами міністра національної оборони країни Лаурінаса Кащюнаса, згідно із чинним законом Литви, якщо кількість військових і цивільного персоналу, які прибувають на навчання, перевищує 1600 осіб, то необхідна спеціальна постанова.

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Теги: міністр Міноборони військові навчання військові Литва навчання влада танки

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