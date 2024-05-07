Принца Саудівської Аравії намагались вбити (відео)

f5haber: наслідного принца Саудівської Аравії хотіли підірвати у його машині

Спроба замаху на принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда відбулася на території країни, його хотіли підірвати в автомобілі. Про це пише турецьке видання f5haber. За його інформацією, серед королівської гвардії багато загиблих. При цьому сам Мухаммед ібн Салман не постраждав.





«Сам Мухаммед бен Салман живий, і не постраждав. Серед королівської гвардії багато загиблих», – йдеться у публікації.

Як уточнило видання, замах на спадкоємця короля Саудівської Аравії вчинив один із саудівських принців. Нападника вдалося затримати. При цьому місцева влада не коментувала подію і не підтверджувала факт замаху на Мухаммеда бен Салмана.

До слова, Саудівська Аравія створила нові цифрові документи, які дозволять мандрівникам в'їжджати до країни без пред'явлення паспортів.